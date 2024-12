Is dit de bijzonderste optie op een supercar aller tijden?

Amerikaanser dan dit wordt het niet.

De laatste jaren zijn steeds meer autobouwers achter een nieuw verdienmodel gekomen. Vertel de klant dat alles wat hij of zij wenst op de auto mogelijk is en breng de fantasie tot leven. Ook in het goedkopere segment gebeurt dit. Toch zijn het vaak de supercars van miljoenen euro’s die de vreemdste personalisaties krijgen. Zo ook een Hennessey Venom F5 (foto ter illustratie).

Een stukje achtergrond over de Venom F5: Hennessey was in het bezit van het snelheidsrecord met de Venom F5 totdat de Chiron om de hoek kwam kijken. Intussen is er ook een handgeschakelde versie gekomen. De automaat heeft – hou je vast – 1.842 pk en 1.618 Nm koppel. De handbak doet het met een nietige 1.817 pk. Het vermogen en koppel komen uit een 6,6-liter V8 met twee turbo’s. God, zegen Amerika.

Bijzonderste optie op de Hennessey

Bij de bijzonderste optie op een supercar denk ik al snel aan stickers met initialen van de auto-eigenaar of diens partner, of kleurstellingen in de kleuren van een land. Maar nee, een van de Hennessey-klanten maakte het een stuk bonter. Hierover praat Nathan Malinick. Hij is de hoofdontwerper van Hennessey.

Malinick zegt dat er al verschillende klanten zijn geweest die om interessante opties vroegen. ”Maar de gekste aanvraag was waarschijnlijk iets dat nogal tekenend is voor Texas. We hebben een klant gehad die vroeg om een geweerholster in het handschoenenkastje”, zegt de ontwerper. Typisch dat automerken daar niet eerder aan gedacht hebben.

Zoals ik al zei: Amerikaanser dan dit wordt het niet. Malinick wil helaas niet vertellen of Hennessey ook daadwerkelijk een geweerhouder heeft verwerkt in de auto. Mocht de holster echt in de Venom F5 zitten, dan behoort dit extraatje tot het lijstje met de bijzonderste opties aller tijden.

