Dit is de goedkoopste BMW G3x met minder dan twee ton op Marktplaats

Jullie allen willen natuurlijk de auto van autoblog eindbaas Wouter rijden. Wat kost zo’n BMW G3x eigenlijk nog, op Marktplaats?

Was het maar weer 2017. BMW kwam uit met een nieuwe 5-Serie en die was níet veel lelijker en slechter dan de voorganger. Dat was best wel een prestatie, want de F1x die vooraf ging, was natuurlijk een blepper. Na de E6x vond BMW zijn vorm weer terug met de prachtige F1x, letterlijk en figuurlijk. De F1x was veruit de beste in zijn klasse, net zoals de E39 dat was.

De G3x was in bijna alle opzichten meer van hetzelfde. Hoewel het gewicht juist ietsje lager was. Qua styling was de nieuwe 5 net iets minder fraai dan zijn voorganger, eigenlijk net als de E39 ten opzichte van de E34. Maar de basislijnen waren eigenlijk praktisch hetzelfde.

Onder de kap veranderde wel het een en ander. De F10 had in het begin nog van die echte BMW-motoren onder de kap. De 523i, de 528i en latere 530i, hadden nog een smeuïge atmosferische zes-in-lijn. Dat duurde niet heel lang, maar toch. Bij de G3x mocht dat niet meer vanwege allerlei regeltjes. Als je nog een zespitter wilde, moest je een diesel nemen, of een volvette 540i. Voordeel bij een nadeel is dan wel weer dat de vierpitters nu van B-generatie waren en niet meer van de N-generatie. Hoewel niet foutloos zijn die iets fijner en (relatief) betrouwbaarder.

Nu kiezen tussen een F1x of G3x is best wel lastig. Qua prijs, is er bij gelijke kilometers en uitrusting geen hoog prijsverschil meer. Natuurlijk kan je een gare F1x voor een appel en een ei kopen en een bijna nieuwe G3x voor een sloot geld. Maar een echt mooie F1x, of een ‘acceptabele’ G3x van de eerste bouwjaren, ontlopen elkaar niet zo gek veel. Het is dus een beetje afhankelijk van persoonlijke voorkeur wat je wil. Of van welke motor je wil. Voor de purist is zo’n atmosferische I6 natuurlijk niet te versmaden (jammer alleen van de directe injectie). Maar stiekem is zo’n B58 ook echt een Sahnestück. Niet voor niks zit deze motor in alles van een Morgan via een INEOS tot een Supra.

Na geweldige ervaringen met zijn F11 535i waar hij het nu vrijwel nooit meer over heeft, ging Wout echter niet voor de zespitter maar voor een vierpitter. Als jij dat ook oké vindt, kan je voor 20.750 Euro op Marktplaats terecht voor deze 520i Touring. Het kan goedkoper, maar als enige filter hebben we verder ‘maximaal 200.000 km’ opgegeven. Met die moderne motoren is je auto anders al afgeschreven als je ‘m koopt.

De unit is een bescheiden 520i, maar niet helemaal een kale sjaak. Met een sportpakketje, de fancy sleutel met beeldscherm en een leder-stof combinatie op de sportstoelen is het goed toeven. Tevens zijn er grote velgen, hoewel die natuurlijk, om onbegrijpelijke redenen totaal de verkeerde kleur hebben. De eigenaar heeft zich bovendien koel gehouden achter het stuur. De climate control staat immers op 16 graden. Chippie erbij en je rijdt praktisch in dezelfde auto als de baas van autoblog. Niemand kan je dan nog vertellen dat je geen autoliefhebber bent. Koop dan?