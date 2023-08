Automobilist denkt dat N247 een racebaan is

De politie heeft vannacht een automobilist van de weg geplukt die maar liefst 212 kilometer per uur reed over een provinciale weg.

Iedereen trapt het pedaal wel eens een keer stevig in als het ’s nachts rustig is op de snelweg of als je de Duitse Autobahn kilometers voor je vrij ziet. Maar zo bont als deze automobilist het afgelopen nacht op de N247 tussen Amsterdam en Volendam maakte zie je zelden.

Deze hardrijder presteerde het namelijk om 132 kilometer per uur te hard te rijden. Hij werd aangehouden met een snelheid van 212 kilometer per uur waar 80 is toegestaan.

Snelheidsduivel

Een motoragent stond met zijn lasergun bij Monnickendam langs de 80 weg en zag de auto met zeer hoge snelheid op zich af komen. Na correctie bleef er nog een overschrijding van 128 kilometer per uur over. Er zijn mensen voor minder hun rijbewijs kwijt geraakt.

De auto en rijbewijs van de snelheidsduivel zijn direct ingevorderd en de snelheidsduivel mag een oproep verwachten om zich te melden bij de officier van justitie. Die komt minimaal in aanmerking voor een LEMG (Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer) cursus….

Gevaarlijke weg

De motoragent stond niet voor niets juist aan deze weg snelheidsduivels te controleren. De provinciale weg staat bekend als gevaarlijk. Zo zijn er dit jaar al meerdere ernstige ongelukken gebeurd op dit stuk weg, zo meldt NH Nieuws.

Begin maart dit jaar kwam een vrouw van 18 jaar om het leven op dit stuk weg toen ze door een bestelbus van haar fiets werd gereden. Vorige maand was het raak met twee auto’s die op elkaar botsten. Daarbij kwam een 48-jarige man uit Zwaag om het leven.

In dezelfde week raakte ook een motorrijder ernstig gewond nadat hij in volle vaart tegen een auto aanreed. Geen toeval dus dat de politie juist op deze weg op snelheid controleert en terecht.