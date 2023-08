NS jaagt iedereen in de spits de auto in

Het kabinet geeft de NS groen licht voor een spitsheffing in de trein. Hup allemaal de auto en de file in!

We moeten allemaal met het OV! Beter voor het milieu en beter wat betreft de files op onze snelwegen. Ware het niet dat datzelfde OV steeds meer zuigt. Woon je buiten de randstad dan is het OV eigenlijk helemaal wegbezuinigd en wil je even lekker met de trein heb je ook nog eens een dikke portemonnee nodig.

Die portemonnee moet nog dikker, want van het (demissionaire) kabinet mogen de Nederlandse Spoorwegen (NS), reizigers tijdens de spits vanaf 2026 een hogere ritprijs berekenen. Dus naast het rekeningrijden betalen naar gebruik ga je duurder in de file of duurder in de trein staan.

Tientallen procenten

Het gaat hier niet om een kwartje opslag in de spits, maar om tientallen procenten bovenop de nu al niet malse ritprijzen. NS-directeur en voormalig D666 minister Wouter Koolmees sprak tegenover de Volkskrant de wens uit om extra doekoe te vragen voor treinkaartjes in de spits. Want vooral in de ochtendspits zitten de treinen propvol.

Je zou zeggen dat het juist het doel van een NS-directeur is om de treinen propvol te hebben, dan doet je bedrijf goede zaken, maar Koolmees verhoogt liever de prijzen zodat mensen in theorie de spits gaan mijden. Buiten de spits moeten de ritprijzen dan goedkoper worden. Al vergeet Wouter Koolmees daar dan even bij te vermelden of dat ook om tientallen procenten gaat. Wij betwijfelen dat.

In de daluren, als de meeste mensen gewoon lekker aan het werk zijn, vervoert de NS nu namelijk warme lucht, aldus Koolmees. Zonde. De vulling van de treinen is over de hele dag genomen namelijk maar 30 procent.

NS spitsheffing omstreden

De spitsheffing is op zijn zachtst gezegd omstreden. Zo kunnen veel mensen namelijk helemaal niet kiezen om in de daluren te reizen. Een leraar in Amsterdam kan moeilijk zeggen dat hij vanaf 2026 om 10.00 uur begint in plaats van 08.30 uur. En een huis in Amsterdam vinden kun je met een onderwijssalaris helemaal vergeten.

Daarnaast is het nu al mogelijk om in de daluren met korting te reizen, dus eigenlijk zijn de ritprijzen in de spits nu al duurder dan de rest van de dag.