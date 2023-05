Bruiloftsgast vergist zich in snelheid

Het blijft lastig, je gaat naar een gezellige bruiloft en iemand vraagt aan je of die ‘huurauto’ een beetje lekker rijdt.

Wat doe je dan? Je laat het even zien. En dat is zelden een goed idee. Want als er langs de lokale weg een politiewagen staat te posten en je komt met deze snelheid langsgereden, dan sta je ineens op de instagram account van Politie Utrecht.

De score van deze gehuurde Audi RS3 met 4 jonge inzittenden binnen de bebouwde kom? 114 km/u na correctie waar de toegestane snelheid lokaal 50 km/u is. Dat was dus 170 km/u op de teller binnen de bebouwde kom.

Dit betekende auto inleveren en lopend verder met een EMG (Educatieve Maatregel Gedrag) op zak.

Volgens de politie staat er nog een rekening te wachten op de jonge bestuurder omdat de autoverhuurder alle kosten zal doorbereken. Denk aan het ophalen van de auto in Nederland en hoogstwaarschijnlijk is de auto dus ook niet op de afgesproken tijd retour bij het verhuurbedrijf. Of die autoverhuurder daadwerkelijk verbaast zal zijn, dat lijkt onwaarschijnlijk.

De reden dat de politie hier een voorbeeld van maakt lijkt duidelijk. Veel klachten van omwonenden en volgens Politie Utrecht Noord onlangs ook nog een ongeluk met dodelijke afloop.

De les is dus, zorg dat je wel op de bruiloft aankomt als je een auto huurt om naar een bruiloft te rijden.