Snelheidsverlaging naar 100 km/u vanaf 16 maart

We hebben nog zo'n drie maanden om te emigreren of gewoon te wennen aan het idee.

Halverwege maart gaat het er toch echt van komen: dan zullen langs de snelwegen overal de borden met 100 km/u verschijnen. Minister van Verkeer Cora van Nieuwenhuijzen laat dit middels een schrijven weten aan de Tweede Kamer. De borden zullen om precies te zijn tussen donderdag 12 maart en maandagochtend 16 maart vervangen worden. Vanaf dat moment is het klaar met 130 rijden.

Deze datum is overigens wel onder voorbehoud. Als het weer bijvoorbeeld roet in het eten gooit worden de werkzaamheden verplaatst naar het volgende weekend en kunnen we nog een weekje langer 130 rijden.

Zoals al bekend was, geldt de snelheidsverlaging alleen tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds. De ‘rotmaatregel’, om even in de woorden van Rutte te spreken, werd vorige maand aangekondigd in het kader van het hele stikstofdebacle. Het was voor de overheid vooral een snelle manier om de bouw weer op gang te brengen. Hoewel sommige automobilisten in navolging van de boeren een bouwvakkers naar het Malieveld wilden trekken is het daar niet meer van gekomen. Dat zou waarschijnlijk toch een zinloze onderneming geweest zijn.

Fotocredit: Cora van Nieuwenhuijzen in vrolijker tijden op de strooiwagen