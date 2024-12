Automobilist wordt 41 (!) keer gepakt met telefoon achter het stuur

De boete is gigantisch!

Het Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – of SWOV voor vrienden – berekende dat in 2023, precies 75 procent van de verkeersdeelnemers wel eens op hun telefoon kijkt. Daar zullen ook een boel automobilisten bij zitten. Als je daarmee gepakt wordt, betaal je een boete van €420. Dat moet afschrikken, maar die boodschap komt bij sommige automobilisten niet binnen.

Voor dit nieuwtje verplaatsen we ons naar de andere kant van de wereld (waar het al 2025 is). In het zuiden van Australië werden nieuwe camera’s opgehangen die telefoongebruik controleren. Er zijn in drie maanden tijd 28.000 automobilisten op de bon zijn gegaan voor het vasthouden van een telefoon achter het stuur. Dat klinkt misschien als veel boetes, maar het kan erger. In de proefperiode voor de plaatsing van de camera’s werden 68.000 automobilisten gepakt.

41 keer op de bon

De boodschap lijkt dus bij 40.000 Australiërs te zijn geland. Maar er zijn er genoeg die de memo gemist hebben. Meer dan 200 bestuurders werden meer dan eens bekeurd voor het gebruik van een telefoon achter het stuur. Eentje kreeg er 22, een ander 23, maar er is één automobilist die de kroon spant. Hij of zij kreeg 41 boetes binnen voor dit vergrijp. Daar had de politie ook niet op gerekend.

”We zijn momenteel bezig om al deze boetes te beoordelen en passende maatregelen te nemen”, zegt de politie volgens het Australische ABC. De standaardboete in Australië voor het gebruik van een telefoon achter het stuur is $ 556 plus een slachtofferheffing van $ 102 en drie strafpunten op je rijbewijs.

Omgerekend zou de veelpleger een boete kunnen krijgen van zo’n € 16.000. En nu maar hopen dat hij er wat van geleerd heeft. En er botsingen mee heeft veroorzaakt.