Politie heeft liever dat je een getunede auto rijdt dan een leaseauto

Tunen, stylen, modden, aanpassen, modificeren en in sommige gevallen verpesten of verbeteren. Noem het beestje zoals je wilt. Deze bijzondere groep autoliefhebbers met moderitus heeft het imago om de grens van de letter van de wet op te zoeken. Toch deelt een hoge meneer van de Duitse politie dat hij de voorkeur geeft een mensen met getunede auto boven brave leaserijders.

De bewuste agent waar ik het over heb, luistert naar de naam Kai Schiffer. Hij is een verkeersveiligheids- en afstemmingsexpert bij de politie van Noordrijn-Westfalen. Het net zo Duitse Auto Bild spreekt Schiffer tijdens de presentatie van de politie-M2 van AC Schnitzer op de autobeurs van Essen.

Schiffer spreekt namens zijn collega’s als hij zegt dat modificaties worden gezien als iets positiefs. Hij zegt: ”Het is een leuke hobby en ik hou van mensen die hun voertuig echt kennen, die weten wat de sterke en zwakke punten zijn en wat gerepareerd moet worden. Ik geef de voorkeur aan zulke mensen boven degenen die gewoon een leaseauto gebruiken, van A naar B rijden en zich niets aantrekken van hun auto.”

Verschil tussen puristen en ‘aanstellers’

Waar we in Nederland alleen de term tuners kennen, maken Duitsers onderscheid tussen echte liefhebbers en schoffies met een getunede GTI. In Duitsland heet de eerste groep ’tuners’ en de tweede groep ‘posers’. In het Duits betekent ‘poser’ zoiets als aansteller. Met die groep heeft Schiffer weinig op.

Toch worden deze groepen vaak als één gezien. Hoe gaat de Duitse politie hiermee om? ”Uiteraard zijn er bij individuele gevallen altijd kleine overlappingen. Maar om dit over de hele linie te bekijken? Nee. Er zijn individuele gevallen waarin deze dingen zich vermengen, vooral als er sprake is van groepsdynamiek. Als je naast elkaar staat en de motoren laat brullen, dan mengen de groepen zich. Opeens is de tuner ook een poser.”

Maar Schiffer kent genoeg puristen die ver weg willen blijven van de posers. Schiffer: ”De daadwerkelijke tuners met wie wij communiceren, distantiëren zich echter strikt van dergelijk gedrag. Ze schudden vaak hun hoofd tijdens tuningbijeenkomsten en zeggen: ‘Jongens, jullie verpesten iets voor ons.’ Deze differentiatie is voor velen binnen de scene erg belangrijk.”

Nu moeten deze twee groepen ook door de maatschappij apart worden gezien. Misschien moeten we ook maar in Nederland de term poser gaan gebruiken bij illegale carmeetings met tunebakken.

