Deze Ferrari Daytona SP3 draagt een Ferrari F1-kleurstelling

De F1-auto van Ferrari was niet altijd rosso.

F1 is al lang niet meer wat het geweest is. Waar coureurs vroeger herkenbaar waren aan één en dezelfde helm rijden Max Verstappen en co tegenwoordig wekelijks met een ander kleurtje. Ook de kleurstellingen van de F1-auto’s veranderen geregeld tijdens een seizoen. Dat gebeurde vroeger nauwelijks. Een van die uitzonderlijke momenten betreft zelfs Ferrari dat van het heilige rood afstapte.

In 1964 was Enzo Ferrari druk bezig om de F1-titels binnen te slepen. In de tussentijd wilde hij ook langeafstandsraces gaan winnen met de Ferrari 250 LM. Daarvoor moest hij de 250 laten keuren door de Italiaanse autosportbond ACI. De ACI zei ‘no’ tegen de LM-auto, tot frustratie van Ferrari.

Hij was zo boos op de Italiaanse bond dat hij zijn racelicentie inleverde. Zo hoefde het niet meer voor Enzo Ferrari. Tenminste, die schijn hield hij op. De Ferrari F1-auto’s werden vervolgens overgeschreven op de Amerikaanse Ferrari-importeur Luigi Chinetti. De laatste twee races van het F1-seizoen reed Ferrari onder diens raceteam, North American Racing Team (N.A.R.T.).

De wit-blauwe Ferrari F1-auto

Omdat Ferrari nog steeds over de zeik was, wilde hij geen reclame maken voor Italië. In plaats van het Italiaanse racerood werden de auto’s van Surtees en Bandini wit geverfd met een blauwe streep over het midden. De kleuren refereren volgens Ferrari naar de kleuren op de Amerikaanse vlag. Inderdaad, rood werd ‘vergeten’.

De Ferrari 158 F1 werd nog wat specialer door het einde van het seizoen van ’64. In de laatste race van het seizoen maakte Surtees kans op de wereldtitel. Directe concurrent Graham Hill werd tijdens de race van de baan gereden door … Ferrari-coureur Bandini. Na het uitvallen van Jim Clark had Surtees alleen nog zijn teamgenoot voor zich. Bandini liet de andere wit-blauwe Ferrari voorbij en Surtees werd kampioen.

Vervolgens werden Enzo Ferrari en de ACI weer vriendjes, maar niet voordat Ferrari nog een laatste streek uithaalde. Hij liet een one-off 250 LM bouwen in de kleuren van de N.A.R.T.-F1-auto.

De Daytona SP3 heeft een bijzondere eigenaar

Die unieke, wit-blauwe 250 LM inspireerde iemand om zijn Ferrari Daytona SP3 in dezelfde kleuren te laten spuiten. En die persoon is niet zomaar iemand. De tweede zoon van Enzo Ferrari (na Dino) genaamd Piero is de trotse eigenaar van de supercar. In een YouTube-video toont Piero zijn Ferrari Daytona SP3 met F1-kleurstelling en rijdt ermee rond op Fiorano.

Ik ben benieuwd welke oude race-Ferrari Piero opduikt voor zijn Ferrari F80.