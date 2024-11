Botsen met telefoon in je hand? Zelf betalen!

Niet meer gedekt bij ongeluk. Verzekeraars zetten je telefoon op gelijke hoogte met alcohol en drugs.

We weten allemaal dat het niet mag, maar er komt net even dat ene belangrijke appje binnen, nog even laten weten wat je ETA is aan je matties, of het laatste X-bericht van messias/duivel Elon Musk checken. Iedereen pakt achter het stuur wel eens zijn telefoon vast.

Duur in geld als je gesnapt wordt, maar nu ook als je onverhoopt een ongeluk krijgt met de telefoon in de hand. Per 1 december stellen verzekeraars Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Inshared (allemaal onderdeel van Achmea) die zonde namelijk gelijk aan alcohol of drugs in het verkeer.

Verzekeraars: telefoon zelfde als alcohol

Telefoongebruik in het verkeer zit in de lift, ondanks de risico’s. De verzekeraars willen op deze manier een belangrijk signaal afgeven aan de automobilisten, zo lezen we in de Telegraaf.

Uiteraard wordt de tegenpartij door de verzekeraars gewoon schadeloos gesteld, maar die behoudt zich vervolgens het recht voor om de schade te verhalen op de bestuurder met de telefoon in de hand. Benieuwd bij wie de bewijslast ligt, maar het gaat om het principe.

Duur grapje

Roekeloos rijden was al een veel gehanteerde term om schade op de veroorzaker van het ongeluk te verhalen. Roekeloos rijgedrag is ook iets wat rechters kunnen laten meewegen in rechtszaken die voortvloeien uit ongelukken als deze. Er zijn al uitspraken bekend met omgekeerde bewijslast.

Dan moet de veroorzaker van het ongeluk zelf maar aantonen dat er ook gebotst was als de bestuurder niet op zijn telefoon had zitten kijken.

Zoiets kan een duur grapje worden, want het gaat vaak niet alleen om materiële schade, maar ook om letselschade en schade aan bijvoorbeeld wegmeubilair. Allemaal straks dus je eigen risico als je niet van je telefoon af kunt blijven.

Nieuwe voorwaarden

Vanaf 1 december passen de verzekeraars van Achmea de polisvoorwaarden aan. Dus sluit je daarna een autoverzekering af of wordt je polis verlengd bij één van deze maatschappijen? Na deze datum geldt het ook voor jou. Achmea was toch al niet de makkelijkste.

Wat vinden jullie? Zijn jullie het eens met de verzekeraars dat misbruik van je telefoon net zo erg als rijden met alcohol of drugs in je mik? Laat het ons weten in de comments.