Persoonlijk failliet door appen achter het stuur

De verzekeringsvoorwaarden zijn niet mals, je kan persoonlijk failliet raken door het veroorzaken van een ongeluk met een smartphone in de hand.

Het was al onverstandig om te rijden met een smartphone in je hand, maar sinds 1 december heb je een nog veel betere reden om die telefoon gewoon links te laten liggen tijdens het rijden. Dat heeft alles te maken met strengere voorwaarden van verzekeraars.

Eerder werd al bekendgemaakt dat verzekeraars je niet meer gaan helpen als achteraf blijkt dat jij een smartphone in je handen had als veroorzaker van een ongeval. Nu de polissen in detail zijn door te nemen is te zien hoe verregaand de gevolgen zijn mocht het inderdaad zo lopen.

Decennialang betalen

Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Allianz Direct, A.S.R en binnenkort ook InShared. Allemaal verzekeraars die niets uitkeren als jij de veroorzaker bent van een ongeval in de auto met een smartphone in de hand. Dat gaat veel verder dan schade aan jouw auto en de eventuele andere partij. Iemand raakt door jou arbeidsongeschikt? Betalen. Schade aan wegdek of andere zaken in de publieke ruimte? Betalen. Alles komt op het bordje van de veroorzaker.

Dit kan in de miljoenen euro’s lopen. In eerste instantie probeert men alles uit jouw portemonnee te krijgen. Ook al moet je daar decennialang voor werken. Kun je het echt niet betalen? Dan kan de rechter je persoonlijk failliet klaren. Je verliest dan het zeggenschap over je geld en je bezittingen.

Dit zijn gevolgen die je voor de rest van je leven gaat merken. Een keiharde maatregel. Hopelijk een heel goede reden voor al die smartphonehelden in het verkeer om de telefoon te negeren in de auto. De verkeersboete van enkele honderden euro’s doet pijn, maar je leven lang betalen door één domme fout is nog veel erger. (via Volkskrant)