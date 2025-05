Automonteurs houden al jarenlang verplichte informatie achter

We worden al een tijdje beroofd van belangrijke informatie.

Een beetje autokenner heeft wel een idee van wat voor sloffen er het beste onder zijn vierwieler kunnen zitten. Maar je schoonmoeder en andere leken hebben wat minder kaas gegeten van banden. Voor die mensen heeft de EU in 2021 een regel ingevoerd. Bij iedere bandverkoop moet de verkoper toelichting geven over de grip op nat wegdek, brandstofefficiëntie en het geluidsniveau van de banden.

Heeft jouw monteur ooit iets gezegd over deze zaken? De kans is groot van niet. Uit onderzoek van e-commerce platform BetterTires blijkt dat 73 procent van de Nederlandse garage soms of nooit het label van de net verkochte banden bespreekt.

Waarom vertellen de monteurs niets over de banden?

Op zich is het niet gek dat een groot deel van de monteurs geen voorlichting geeft. Ruim meer dan de helft (66 procent) zegt niet eens te weten dat ze verplicht zijn om informatie te geven. Precies de helft van de technici heeft een wat minder goede reden om geen voorlichting te geven. Zij vinden het niet nodig om toelichting te geven over de banden onder jouw auto.

42 procent heeft een nóg slechtere reden, namelijk dat de klanten het simpelweg niet interessant vinden. ”Veel klanten vinden het zonde van hun tijd. En de klanten die het belangrijk vinden, zoeken het al uit via internet,” aldus een van de ondervraagde monteurs.

Daarnaast zijn er werklui die geen vertrouwen hebben in de labels. ”In hoeverre klopt het wat op de banden staat qua label?”, vraagt een garagehouder zich af. Een ander zegt: ”Bandenlabels zijn eerder al aangepast. Klanten willen gewoon een goedkope band. Wat ze in Brussel willen, zoeken ze zelf maar uit.”

Waarom het belangrijk is dat je uitleg krijgt

Zoals ik al schetste, zullen de meeste autonerds wel doorhebben welk rubber ze om welke reden willen hebben. Wie dat niet doet, heeft geen idee wat voor banden ze krijgen. Vaak is het zo dat je de snelst leverbare banden, banden uit voorraad of de banden waar de meeste marge op zit krijgt. Allemaal logisch natuurlijk, maar dat is niet altijd het beste voor jou als consument.

BetterTires legt uit waarom de toelichting bij banden nog meer van belang is: ”Het verschil tussen een A-label band en een E-label band is allesbehalve klein. Op nat wegdek bedraagt de gemiddelde remweg bij 80 km/u maar liefst 18 meter langer met een E-label. Dat is vier autolengtes – een verschil dat letterlijk het verschil kan maken tussen veilig stoppen of een fikse aanrijding.”

Wat ben je aan geld extra kwijt?

En ook bij de kosten in aanschaf en gebruik zitten verschillen. Een A-label band bespaart gemiddeld €80 aan brandstof over de levensduur vergeleken met een B-label. Kies je (per ongeluk) voor een E-label, bijvoorbeeld omdat je garagist extra marge wil maken door jou een budgetband tegen een premium prijs te verkopen, dan kan dit verschil oplopen tot € 500 volgens BetterTires.

Oftewel, mocht je binnenkort toe zijn aan een bandenwissel, vraag even naar de grip op nat wegdek, brandstofefficiëntie en het geluidsniveau van de band die de monteur wil monteren.

Foto: Mercedes SLR Mclaren [lekke band] gespot door @PereNubiola