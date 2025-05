Is Hyundai’s nieuwe succesnummer ook interessant als Cross?

Hoe interessant is een dure versie van een goedkope auto…?

Hyundai wordt op dit moment behoorlijk overschaduwd door Kia in de Nederlandse verkoopstatistieken. Hyundai heeft echter ook een succesje te pakken met de nieuwe Inster. Daar zijn er dit jaar 1.339 van verkocht tot dusver. Daarmee verkocht de Inster beter dan de i10, al is de Kona nog steeds de nummer 1. Maar ja, die is er natuurlijk als hybride en als EV, terwijl er van de Inster maar één variant is.

Voor degenen die de Inster een beetje een lullig autootje vinden (het zou kunnen), is er nu een ruige versie. Hyundai lanceert de Inster Cross in Nederland. Deze werd in oktober onthuld, maar toen was nog niet duidelijk of ‘ie ook voor ons bedoeld was. Nu hebben we het antwoord: ja dus.

De Inster Cross is speciaal ontwikkeld voor “mensen die het buitenleven, het avontuur én het stadsleven omarmen”, aldus Hyundai. Als ze daarmee bedoelen dat de Inster Cross regelmatig op de parkeerplaats van een natuurgebied te vinden is hebben ze misschien gelijk.

Het avontuurlijk aspect is sowieso een wassen neus, want de Cross heeft niet eens extra bodemspeling. Deze ‘outdoor’ variant moet het puur hebben van zwarte randen om de wielkasten en stoerdere bumpers. De Cross krijgt ook een speciale kleur (Amazonas Green Matte) en 17 inch velgen die uniek zijn voor deze versie.

Technisch is er verder niks veranderd. De Cross heeft nog steeds een 49 kWh accu, goed voor 360 km WLTP-range. Met 115 pk en 147 Nm is het geen snelle auto voor EV-begrippen, maar hé, het is een A-segment auto.

De Inster Cross neemt de positie van topversie in en daarmee is ‘ie ook rijk uitgerust. Een warmtepomp, een 360 graden camera, een digitale sleutel, een schuif-/kanteldak: het zit er allemaal op. Optioneel kun je trouwens ook nog spatlappen krijgen, voor als je echt avontuurlijk bent.

Het USP van de Inster was vooral zijn scherpe prijs. Met een vanafprijs van €23.295 is het een van de goedkoopste EV’s. Dat geldt iets minder voor de Inster Cross, want die kost €32.885… Voor dat geld heb je ook een Renault 5 of een Peugeot e-208, die een segment hoger zitten en betere specs hebben. Of zelfs een veel grotere Opel Frontera. Om de vraag in de titel te beantwoorden: nee.

Mocht je toch interesse hebben: configureren en bestellen kan per direct