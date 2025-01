Hét bewijs dat elektrische auto’s hun banden verslinden

De pechgevallen liegen er niet om: elektrische auto’s staan het vaakst stil door problemen met de banden.

Aan het einde van 2024 telde ons land 9,4 miljoen auto’s. Daarvan hebben 7,1 miljoen auto’s alleen een verbrandingsmotor. Het aantal elektrische auto’s steeg ten opzichte van 2023 met 36 procent naar 462.307. Je kunt je voorstellen dat hoe meer EV’s er komen, de kans groter is dat de ANWB in actie moet komen om een EV te redden. Dat gebeurde dan ook in 2024.

In totaal kreeg de ANWB vorig jaar 1,355 miljoen meldingen. Dit is volgens de wielrijdersbond evenveel als in 2023. 65.000 van die gevallen was de gestrande auto een elektrische. Dit komt neer op 4,7 procent van het totale aantal meldingen. In 2023 werden er nog 51.000 EV-meldingen gedaan.

Elektrische auto’s stoppen daar lekke banden

Bij elektrische auto’s was het meest gemelde probleem platte banden. Hierover kan collega @nicolasr meepraten. Al jaren staan lekke banden in de meest voorkomende redenen dat de Wegenwacht wordt ingeschakeld. Volgens de ANWB roept eigenaren van zwaardere auto’s (denk aan crossovers, SUV’s, M5 G90’s en de meeste EV’s) om regelmatig hun banden te controleren. Het extra gewicht zorgt voor meer slijtage, waardoor banden sneller leeg raken.

Na lekke banden zijn problemen met de accu de meest voorkomende oorzaak van pech bij EV’s. Door een euvel met de batterij deed de verlichting, verwarming en/of infotainment het niet. Op plaats drie staan storingen in de ECU. Auto’s met een verbrandingsmotor hebben het vaakst last van een defecte accu of problemen met de dynamo.

Drukste tijd voor de Wegenwacht

De piek van de pechmeldingen kreeg de ANWB op 9 januari 2024. Toen werden er ruim 7.700 meldingen gedaan. Dat zijn er 320 per uur of 5 per minuut. De rustigste dag was vreemd genoeg eerste kerstdag. Je zou zeggen dat veel mensen op die dagen onderweg zijn naar familie, maar kennelijk verliep dat grotendeels goed. Er kwamen die dag maar 2.500 meldingen binnen. Misschien hadden deze gezinnen wel al de nieuwe slimme banden.

Bron: ANWB, RAI Vereniging