Autonome Tesla valt voetganger aan, video verdwijnt

Voorzien van Full Self Driving beta 10, stuurt een autonome Tesla opeens op een voetganger in. Wat er daarna gebeurde, zal je verbazen!!1!

Elon Musk is een man van grote woorden. Niet zelden, doet Tesla’s grote leider wat beloftes die hij uiteindelijk niet kan waarmaken. Zelfs de meeste adepten erkennen dat inmiddels, hoewel zij het Elon natuurlijk direct vergeven om alles wat hij al wel bereikt heeft. En toegegeven, dat is natuurlijk behoorlijk veel.

Een belofte die echter nog geen werkelijkheid is geworden, is de volledig autonome auto. Elon had ons in 2019 nog beloofd, dat er eind vorig jaar al een miljoen robo-taxi’s op de wegen rond zouden rijden. Tot op heden, is het echter niet zo ver gekomen.

Doch misschien is dat maar goed ook. Afgelopen week leek een Tesla Model 3 voorzien van de nieuwste versie van Tesla’s Full Self Driving software, namelijk opeens een vrouw in een rode jas te haten. De auto stuurde recht op de vrouw in en acceleerde in de richting van het verbaasde sujet.

Uiteindelijk hoefde er niet gesprongen te worden, doch de ‘bestuurder’ van de auto moest wel even een hand van vlees en bloed opsteken ter verontschuldiging. Het blijft toch een beetje bizar dat Tesla het aandurft om deze techniek zo de openbare weg op te sturen

Zoals onze vrinden van Jalopnik inmiddels schrijven, is de video in kwestie echter keihard van het internet afgesloopt. En dit op dezelfde dag als dat een andere video van een Tesla, waarvan de batterij ontploft, ook van de webz is verdwenen. Hmm…Zet je aluminium hoed op en voel de samenzwering!

Keihard bewijs dat Tesla of een of andere grootmacht met skin in the game de merknaam en/of Full Self Driving wil behoeden van slechte PR, is er (nog) niet. De video van de auto die op de voetganger inrijdt overigens wel. Op internet is iets immers nooit echt verdwenen. Check de video hieronder, via Twitter.