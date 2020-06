Tesla met Autopilot spietst omgekantelde vrachtwagen

Een mens had de omgekantelde vrachtwagen al kilometers van te voren kunnen zien, maar deze Tesla Model 3 met Autopilot aan kennelijk niet.

Het blijft een mooie droom, die autonome auto. Dat je op het navigatiescherm intikt waar je naartoe wil en dat de auto de rest doet. Ondertussen kan je al onze Autoblog-specials lezen, of even een uiltje knappen. Je bolide let wel op het verkeer en zorgt ervoor dat jij heelhuids op de plek van bestemming aankomt.

Vooralsnog is dit een droom, al doen sommige autofabrikanten wel heel hard hun best om ervoor te zorgen dat dit een werkelijkheid wordt. Het makkelijkste – en nu relevantste – voorbeeld is Tesla. Om even hun site te parafraseren: acht camera’s zorgen voor 360-gradenzicht, die samen met ultrasone sensoren zorgen voor een beeld om de auto heen. Hiermee kan de auto helpen met ‘de meest vermoeiende aspecten van het autorijden’, maar maken de auto niet zelfrijdend. Dat laatste is vrij belangrijk, daarom doen we het in chocoladeletters.

Gisteren gebeurde namelijk zo’n incident met een Tesla aan de Autopilot. Op onderstaande YouTube-beelden is te zien hoe een Tesla Model 3 in de binnenbaan aardig meegaat in het verkeer. De Tesla passeert een man die vanaf de middenberm druk staat te zwaaien. De reden voor dit zwaaien wordt zo’n dertig meter later duidelijk. Hier staat namelijk een vrachtwagen. Op z’n zij. Verdeeld over twee rijstroken. Een flinke barrière dus, die de gemiddelde bestuurder wel door zou hebben. Autopilot echter niet.

Op snelwegsnelheid klapt de Tesla namelijk tegen de omgekantelde vrachtwagen aan. Door deze botsing wordt de vrachtauto tientallen centimeters de lucht in geschoten, om een paar meter verder weer te landen. In latere beelden zien we hoe de gehele neus van de Tesla in de laadruimte van de vrachtwagen is gespietst, wat de heftigheid van de crash aangeeft.

Volgens Taiwan English News zei de 53-jarige bestuurder meneer Huang dat de Autopilot-functie was ingeschakeld en dat hij zo’n 110 km/u reed. Hij remde zelf, zoals ook in de beelden is te zien bij de stofwolken die de auto ineens maakt. Zijn remactie was echter te laat.

side better quality pic.twitter.com/9r3HpAdBzD — hand washing rooster 🐓 (@jsin86524368) June 1, 2020

Gelukkig vielen er deze keer geen gewonden, beide bestuurders konden hun weg dus gewoon vervolgen. Wat overigens best verwonderlijk is; volgens bovenstaande beelden lijkt het erop dat de airbags van de Model 3 niet afgingen.

Wat we hier zien is dus eigenlijk een klein wonder. Helaas heeft het verleden echter aangetoond dat niet iedereen zoveel geluk kan hebben. Aan de andere kant, op moment van schrijven zijn er twee mensen in de ruimte die juist zeer te spreken zijn over de autopilot-technieken van Musk & Co…