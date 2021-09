Koop deze afgedankte taxi voor ruim 130.000 Euro

Deze onverwoestbare W124 ziet er op het eerste gezicht uit als een afgedankte taxi. Doch de forse vraagprijs, heeft natuurlijk een reden…

In een ver verleden hadden @michaelras en @wouter samen een dikke Mercedes 500E. In de zomer toogden ze niet samen richting het Zuiden met de ‘Mercedes van Porsche‘, doch repareerden zij alles wat er kapot ging aan het ding. Althans, dat lieten ze doen natuurlijk. Op de redactie zijn we immers vooral autohelden achter het stuur en achter de computer. Onder de motorkap hebben we niet zo heeeeeel veel te zoeken. Ondergetekende heeft dat maar neergeschreven op het ‘wil ik nog een keer leren lijstje’.

Enfin, ondanks dat bovengenoemde Mercedes dus geen onverdeeld succes was, droomt onze editor in chief kennelijk nog steeds af en toe weg bij een dikke W124. Dat blijkt in ieder geval uit het feit dat hij met deze blepper aan kwam zetten als ‘idee’ voor een artikel.

Het betreft in dit geval een unit die nóg dikker is dan de legendarische E500. Dat komt omdat het een E500 is die door AMG is aangepakt om een E60 AMG te worden. Het is daarmee een zeldzaam ding, al weet niemand exact hoe zeldzaam precies. Naar verluidt bestaan er ergens rond de 150 exemplaren, waarvan 45 extra speciale ‘Limiteds’ met kekke kleurtjes in het interieur.

De auto was nieuw al een prijzig genoegen. In Duitsland betaalde je in de vroege jaren 90 al bijna 200.000 Duitse Ekkermarken voor een E60. Nu nog steeds veel geld, maar toen helemaal een bak Kohle. In tegenstelling tot de 500E, was de E60 er ook als coupé, cabrio of station Estate. Die laatste drie moest je dan echter speciaal bij AMG bestellen. De sedan kon je toen al gewoon bij de betere Mercedes-dealer kopen.

Uiterlijk was de E60 net als de E500 in principe decent gestyled. De dikkere koets ten opzichte van een normale W124, valt alleen echte kenners in het oog. De dubbele knalpot eist het meeste aandacht op. Naast de baaaaaaadge natuurlijk, mocht je niet de klasse hebben om die achterwege te laten. De velgen kwamen van de 190 EVO II, hoewel veel units net als dit exemplaar op gebruikelijkere period correct AMG putdeksels staan.

Het gaat natuurlijk echter om wat er onder de kap ligt. In 1991 was AMG nog niet helemaal ingelijfd door Mercedes, dus was er nog sprake van ‘echte ouderwetse tuning’. De 5.0 liter grote M119 maakte plaats voor een 6.0 V8, met in eerste instantie 374 pk. Later werd 381 pk opgegeven. Stiekem hadden de auto’s echter zo’n 400 pk.

Gekoppeld aan een automatische vierbak uit de 500SL, was dat goed voor nul naar honderd in 5,6 seconden. De topsnelheid was…250 kilometer per uur. AMG was kennelijk namelijk al wel zo volwassen, dat ze meededen aan het Duitse herenakkoord om auto’s te limiteren op 250 kilometer per uur. Zonder limiter zou de dikke V8 doorbulderen tot 295 kilometer per uur.

Deze grijze unit staat nu te koop bij Bavaria Motors. De vraagprijs bedraagt 131.900 Euro. De kilometerstand leest als een nog iets groter getal, namelijk 146.000. Is het allemaal teveel van het goede voor iets wat velen zullen beschouwen als een afgedankte taxi? Of ga jij volgas voor deze AMG oude stijl? Laat het weten, in de comments!