Geweldige vent Bottas: “Stond niet in schaduw van Hamilton”

Valtteri Bottas is van mening dat hij niet in de schaduw van Hamilton stond in zijn periode bij Mercedes.

Na vier jaar strijden, komt er aan het eind van dit seizoen een einde aan de dienstbetrekking van Valtteri Bottas bij kampioensteam Mercedes. De geweldige vent blijf wel in de Formule 1 actief. Hij heeft namelijk een deal voor, naar verluidt, drie jaar getekend bij Alfa Romeo. Zo weet hij zich verzekerd van een plekje op de grid tot de voor F1 coureurs pensioensgerechtigde leeftijd van 35 jaar oud.

Of de Fin nog ooit vooraan mee kan doen valt te bezien. Normaal gesproken is die kans niet zo groot, daar Alfa Romeo momenteel het op een na slechtste team is van de grid. Nu staat er voor volgend jaar natuurlijk veel te veranderen qua regels en dergelijke, maar toch. Feitelijk neemt BOT gewoon de rol van Raikkonen over als Finse veteraan van dienst. Met zijn ervaring kan hij waardevol zijn voor een team als Alfa Romeo. Daarnaast wordt de tweede rijder inmiddels vrijwel zeker rookie Guanyu Zhou, die de fijne kneepjes nog moet leren.

Enfin, met het komende avontuur in het verschiet, is het tijd om langzaam maar zeker al een beetje terug te blikken. In de 4,5 jaar dat Bottas voor Mercedes uitkwam, won hij negen races. De laatste zege dateert alweer van vorig jaar toen VB77 de race in Sochi won. Een echte bedreiging voor teamgenoot Hamilton in het kampioenschap vormde Bottas in tegenstelling tot zijn voorganger Rosberg echter nooit. Ter vergelijking: Hamilton pakte in dezelfde periode 46 zeges.

Je zou dus kunnen stellen dat Bottas een beetje in de schaduw heeft gestaan van Lewis Hamilton, die zelf schaduw liever gewoon gooit. Doch de geweldige vent zelf, ziet dat een beetje anders. Bij Motorsport.com toont Valtteri dat hij een echte teamplayer is: