Autorijden met slippers: dit zijn de risico’s

Een Nederlands onderzoek leert ons wat de praktijkervaringen zijn met autorijden met slippers.

Slippers heten niet voor niet slippers. Je kunt ze makkelijk aan je voeten laten glijden, maar ze glijden er net zo makkelijk weer af. Dat maakt het niet het ideale schoeisel voor het bedienen van het gas-, rem- en koppelingspedaal. Toch zijn er nog aardig wat mensen die op slippers rijden in de auto. Zij hebben dus feitelijk in de praktijk getest hoe dit werkt. Onderzoeksbureau Q&A zocht in opdracht van vergelijkingssite Independer uit wat de ervaringen zijn.

Van de ondervraagden gaf 43,3% aan wel eens met slippers te rijden. Daarbij was er geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. Wel doen 18-45 jarigen dit vaker dan 45+-ers. Heel gek is dat niet, wat mensen uit die leeftijdscategorie dragen waarschijnlijk überhaupt minder vaak slippers. Veel mensen doen het tegen beter weten in: 80,8% beaamt namelijk dat het dragen van slippers niet bevorderlijk is voor de veiligheid.

Het dragen van slippers resulteert vervolgens ook wel eens in een slippertje. 7,4% van de ondervraagden gaf namelijk aan weleens een ongeluk gehad te hebben vanwege het dragen van slippers. ‘Vrouw achter het stuur, bloed aan de muur’, gaat in dit geval niet op, want het percentage lag bij mannen een stuk hoger: 12,1% vs. 2,7%.

Er waren ook nog gevallen dat de slippers niet in een ongeluk resulteerden, maar wel voor problemen zorgden. 8,9% gaf namelijk aan dat ze de auto wel eens aan de kant hebben gezet vanwege problematische slippers.

De meeste mensen zijn het erover eens dat slippers niet veilig zijn, maar het is desondanks niet verboden in Nederland. Verzekeraars hebben het ook niet in de voorwaarden staan. Wel bestaat de kans dat bij je bij een ongeluk de schuld in de schoenen slippers geschoven krijgt.

Aangezien je meest op blote voeten in slippers zit, is blootsvoets rijden vaak een voor de hand liggend alternatief. Volgens Independer is dat echter ook niet verstandig, omdat je dan minder grip heb. Desondanks zal het allicht veiliger zijn dan autorijden met slippers. Wat zijn jullie ervaringen? Gaan jullie ’s zomers voor slippers, blote voetjes of geen van beiden?

Bron: Independer

Foto: Een crash met onbekende oorzaak, geüpload door @gtdave