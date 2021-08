Het is straks vechten voor een laadplek

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Gaan we straks vechten om een laadplek bij de laadpaal vanwege een lagere beschikbaarheid?

Het aantal elektrische auto’s neemt gestaag toe. Het aantal laadpalen ook wel, maar niet in een vergelijkbaar tempo. En wie geen eigen oprit heeft zal dus gebruik moeten maken van een publieke laadplek. Echter, als er in de buurt ook vier of vijf mensen wonen met een elektrische auto kan het nog een drukke boel worden. Ondanks een groeiende laaddekking is het steeds meer ‘vechten’ voor een laadplek.

Beschikbaarheid laadpaal schaarser

Uit onderzoek van Independer op basis van RDW en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) data blijkt dat je in het begin van 2021 gemiddeld één laadpunt had per 4,6 elektrische auto’s. Dat was in 2019 nog heel anders, toen je 2,2 auto’s per laadpunt had. Vier jaar geleden was dit helemaal geen issue met gemiddeld 1,1 auto’s per laadpunt.

Dit kan een probleem worden. Zeker in woonwijken waar een eigen oprit helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Denk aan een stad met veel appartementen in een wijk. Als je de volgende dag een lange rit voor de boeg hebt is het wel zo prettig dat de auto volgeladen is. Als er dan de beschikbaarheid van een laadpaal schaars is kan dat toch behoorlijk frustrerend zijn.

Het aantal EV’s in Nederland neemt enorm toe. Hadden we in 2019 nog maar 44.984 elektrische auto’s. Dat aantal is begin 201 al gestegen naar 182.481 EV’s. Voorlopig lijkt het erop dat het aantal publieke laadpunten die groei niet bij kunnen houden.

Echt een concreet probleem is dat nog niet. Het overgrote deel beschikt immers over een auto met verbrandingsmotor. Maar op termijn kan de beschikbaarheid van een laadpaal wel uitgroeien tot een issue.