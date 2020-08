Is dit de elektrische auto met de meeste klasse?

Stijlvol voor komen rijden in een elektrische auto: het kan met deze elektrische Rolls-Royce Phantom V.

Bij sommige auto’s – zeker klassiekers – gaat met elektrificatie een essentieel element verloren, namelijk geluid. Dat geldt niet voor Rolls-Royce. Een geruisloze aandrijflijn past namelijk perfect bij auto’s die Silver Shadow, Silver Cloud, Ghost of Phantom heten. Licht zijn deze auto’s toch al niet, dus ook het gewicht vormt geen belemmering.

Dat snappen ze bij het Britse Lunaz Design. Daarom presenteren ze een volledig elektrische Rolls-Royce Phantom V uit 1961. Lunaz heeft de klassieker niet alleen voorzien van een elektrische aandrijflijn, maar de Rolls is ook volledig gerestaureerd. ‘Fabrieksnieuw’ is eigenlijk nog een understatement.

Lunaz heeft de klassieke Phantom voorzien van een 120 kWh-accupakket. Dit is goed voor een alleszins redelijke actieradius van ruim 480 kilometer. Een ritje van London naar Parijs (dat zijn toch de steden waar deze auto het meest tot zijn recht komt), zou dus in theorie op één lading moeten kunnen. Het zou in ieder geval een leuke uitdaging zijn voor een autoprogramma. Het vermogen wordt niet vermeld, dus we mogen er vanuit gaan dat dit ‘enough’ is.

De Phantom is uitgevoerd in een subtiel two-tone kleurstelling: Midland Grey boven en Cinereous Grey onder. Zoals het heurt worden de twee kleuren gescheiden door een handgeschilderde coachline. Deze lijn heeft dezelfde kleur als de bakelieten telefoon die in de auto te vinden is. Die telefoon is trouwens gedigitaliseerd.

Lunaz beperkt zich niet alleen tot Phantoms. Met een Silver Cloud I, II of II weten ze ook wel raad. In deze modellen kun je volgens de makers eveneens rekenen op meer dan 480 kilometer range, ook al is het accupakket kleiner (80 kWh). Het blijft een exclusieve bedoening: in eerste instantie bouwt Lunaz in totaal niet meer dan 30 Phantoms en Silver Clouds.