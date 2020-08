Dit gebeurt er als Volkswagen petjesvolk aan het werk zet

Geef jonge mensen met petjes een Golf GTE en dit is wat je terugkrijgt: de Golf GTE HyRACER.

Golf en tuning zijn net zo onlosmakelijk met elkaar verbonden als Oktoberfest en lederhosen. Ook de Golf die we hier op de foto’s zien is onder handen genomen door jonge mensen met petjes. Dat zien we natuurlijk vaker, maar er is één verschil: het waren deze keer stagiairs van Volkswagen.

Deze auto is namelijk een project van leerlingen die stage liepen bij Volkswagen Group Retail Duitsland. In de aanloop naar Wörthersee mochten ze zich helemaal uitleven op een Volkswagen Golf GTE. Helaas is het Wörthersee-feest dit jaar gecanceld, maar ze mogen nu alsnog hun project presenteren, in het bijzijn van een aantal hoge pieten van Volkswagen.

Het is een project van dertien jongeheren en -dames die de kans hadden gekregen om stage te lopen bij Volkswagen. Zij hadden een paar maanden de tijd gekregen om iets leuks te maken van de Golf GTE. Deze dikke Golf GTE HyRACER is het resultaat van hun inspanningen.

De Golf heeft alle kenmerken meegekregen om in de smaak te vallen op Wörthersee. De auto is dus 40 mm verlaagd en is dankzij een widebodykit 80 mm breder geworden. De achterkant – waar helaas geen foto van is – is opgeleukt met een flinke spoiler, waarin een remlicht van de Arteon verwerkt is. De zwarte 19-inch velgen zijn speciaal door de stagiairs ontworpen.

Het interieur is overdadig aangekleed met alcantara. Op de boel nog eens extra op te vrolijken is er gestrooid met blauwe accenten. Die zien we ook aan de buitenkant terug. Het vermogen is ook iets opgeschroefd van 204 pk naar 250 pk.

Wat er met de auto gaat gebeuren is niet bekend. Wie weet kom je hem nog tegen als je volgend jaar naar Wörthersee gaat.