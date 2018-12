Auto’s kunnen voor een langere tijd geschorst worden

Goed nieuws voor autoliefhebbers met één of meerdere auto's die in de garage staan.

Minder administratieve rompslomp, dat kunnen we alleen maar toejuichen. De RDW gaat het mogelijk maken om voertuigen voor een langere tijd te schorsen. Op dit moment moeten geschorste auto’s ieder jaar opnieuw aangemeld worden bij de RDW, vanaf volgend jaar kunnen auto’s ook twee of drie jaar geschorst worden.

Dit is niet direct van toepassing op autobezitters die een klassieker of hobbyauto alleen in de winter willen schorsen, maar wel handig voor autoliefhebbers en bedrijven die werken aan een gerestaureerde auto. Het kan zo zijn dat een grote restauratie 24 maanden of langer in beslag gaat nemen. Voor die doelgroep is het goed nieuws dat voertuigen vanaf 3 januari 2019 voor twee of drie jaar geschorst kunnen worden.

Aan het kostenplaatje zal niets veranderen. De jaarlijkse kosten voor het schorsen zullen blijven bestaan, of je nu een auto één, twee of drie jaar schorst. Het blijft mogelijk om een schorsing te verlengen. Dit kan vanaf maximaal zes weken voor de einddatum.

Wie een auto schorst heeft niet langer te maken met voertuigverplichtingen. De wegenbelasting zal stopgezet worden en ook hoeft de auto geen geldige APK meer te hebben. Dat laatste moet natuurlijk wel weer in orde zijn, voordat de auto na een schorsing weer op de openbare weg gaat verschijnen. Het schorsen van een voertuig kan online via de site van de RDW, bij een kentekenloket of een RDW-keuringsstation.