Eindelijk is het uitlaatprobleem opgelost

Het kon echt niet namelijk.

Tuners hebben niet altijd een even goede naam. Wat ze maken is altijd te overdreven. Althans, dat is de consensus. Gelukkig hoef je niet alle onderdelen te bestellen, maar kun je het ook laten bij een spoilertje, setje velgen of grille. Dan is je auto net even anders dan die van anderen, zonder dat het er meteen uitziet als het vervoer van de linksback uit de Keuken Kampioendivisie. Wat tuners ook kunnen doen, is problemen oplossen die de fabrikanten gecreëerd hebben. Het verwijderen van een snelheidsbegrenzer bijvoorbeeld. ABT Sportsline heeft voor vandaag een modificatie die eigenlijk elke Q5 bestuurder moet overwegen. De Duitsers hebben namelijk uitlaten ontwikkeld voor de middenklasse crossover van Audi. Dat klinkt heel erg normaal, want elke auto heeft toch uitlaten? En bij elke tuner kun je toch wel een setje sportuitlaten krijgen?

Klopt en klopt. Echter, bij de Audi Q5 is de uitlaat weggewerkt achter de bumper (afbeelding boven) . Je kan de fysieke uitlaat dus niet zien. In plaats daarvan zijn er in de bumpers chromen frutsels te ontwaren. Deze moeten het idee geven van een uitlaat, want qua vorm en locatie lijken het uitlaten, maar het zijn het dus ook niet. Het is net als Ron Jeremy zijn pielemuis heeft verstopt en vervolgens sokken in zijn onderbroek doet, ter compensatie.

Gelukkig heeft ABT een keurig setje uitlaten ontwikkeld voor de Q5. Ze zijn speciaal ontwikkeld om in de nieuwe ABT achterbumper te passen. Subtiel is het niet, 2×2 ronde uitlaten van 84 mm, maar omdat het in het zwart is afgewerkt valt het mee. Het is niet alleen show, volgens ABT klinken ze ook veel beter en krijg je er kippenvel van. Overigens, voor de SQ5 zijn ze ook leverbaar.

Er zijn drie verschillende motoren die een upgrade kunnen krijgen:

2.0 TFSI (Van 252 pk en 370 Nm naar 315 pk en 420 Nm)

2.0 TDI (190 pk en 400 Nm naar 215 pk en 440 Nm)

3.0 TDI (van 286 pk en 620 Nm naar 330 pk en 670 Nm)

Uiteraard kun je ook nog de auto verder aanpassen naar je eigen wens. Zo is het mogelijk om de Q5 te voorzien van een sportonderstel, waarmee de Q5 naar keuze 35 mm of 60 mm dichter op het asfalt komt te liggen. Ook kan er gekozen worden uit 3 soorten lichtmetalen velgen. Maar het belangrijkste is dat je de uitlaten aanvinkt.