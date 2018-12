Officieel: dit is de Skoda Scala

Een nieuwe hatchback uit Tsjechië.

Nieuw ja, maar een totaal nieuw concept? Nee. Skoda heeft vanavond het doek getrokken van de Scala, wat in feite de opvolger is van de Rapid. De Scala staat op het MQBA0-platform van de Volkswagen Groep. Oneerbiedig gezegd is dit de Volkswagen Golf of SEAT Leon van Skoda. Toch weet de Scala zich op een paar punten te onderscheiden. Zo beschikt het model over een optionele elektrisch bedienbare kofferklep. Andere Skoda-dingetjes zijn een ijskrabber in de tankklep, veiligheidshesjes in alle portieren en natuurlijk de alom bekende paraplu in de bestuurdersdeur.

De basis van de hatchback werd begin dit jaar gepresenteerd met de Vision RS. Een best wel gaaf concept. Zo dik als de Vision RS is de uiteindelijke Scala niet geworden, maar er zijn wel een aantal uiterlijke punten meegenomen. De hatchback is 4,36 meter lang, 1,79 meter breed en 1,47 meter hoog. De bagageruimte bedraagt 467 liter, of 1.410 liter als je de achterbank neerklapt. De Scala heeft een wielbasis van 2,64 meter. De Scala is de eerste Skoda met optionele dynamische richtingaanwijzers. Dit begon ooit met Audi, later kregen Volkswagens het en nu kun je die kekke vloeiende beweging ook op de achterlichten van een Skoda krijgen. De hatchback staat in zijn goedkoopste gedaante op 15-inch lichtmetalen. Je kunt maximaal 18-inch aanvinken voor dit model.

Het interieur komt aardig overeen met de rest van de moderne auto’s van de Volkswagen Groep. Voor je neus zie je de optionele 10,25-inch grote Virtual Cockpit. Met de Scala is er keuze uit drie infotainmentsystemen onder de namen Swing, Bolero en Amundsen. Hoe luxer het systeem, het groter het scherm. Het begint met 6,5-inch, de tussenweg is 8-inch en het meest luxe scherm is 9,2-inch groot.

Skoda brengt vijf motoren naar de Scala. Instapper is de 1.0 TSI driecilinder met 95 pk en 175 Nm koppel. Deze driepitter is ook te krijgen met 115 pk en 200 Nm koppel. Iets meer pit komt in de vorm van de 1.5 TSI. Deze viercilinder levert 150 pk en 250 Nm koppel. Dieselen doe je met de 1.6 TDI, goed voor 115 pk en 250 Nm koppel. Als laatste is er de 1.0 G-TEC, een aardgasvariant. De driecilinder levert 90 pk en 145 Nm koppel. De G-TEC is niet direct bij de introductie beschikbaar en komt in een later stadium op de markt. Alle motoren zijn gekoppeld aan een handbak, een DSG-automaat behoort tot de opties.

De Skoda Scala komt in de eerste helft van 2019 op de markt. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.