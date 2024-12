Auto’s van dit merk worden het meest gestolen in Nederland

Toyota is de twijfelachtige eer van meest gestolen merk kwijt!

Is het een teken van slechte beveiliging? Of een teken van populariteit onder schorriemorrie? Wat de reden ook is, Toyota was in 2023 veruit het meest gestolen automerk van Nederland. In 2023 werden er precies 1.219 auto’s met een Toyota-badge als gestolen opgegeven.

Niet voor het eerst was de RAV4 het meest gestolen model. Ook dit jaar is dat het geval, maar toch zijn er een stuk minder Toyota’s weggehaald. In 2024 zijn er zoveel minder Toyota’s gestolen dat er nu een ander merk de meeste gestolen auto’s heeft.

De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) houdt nauwlettend in de gaten hoeveel auto’s er als vermist worden opgegeven. In het overzicht ‘Zicht op voertuigcriminaliteit’ vind je gedetailleerde informatie over autodiefstallen in Nederland. Zo lezen we dat er in totaal 6.237 auto’s gestolen zijn in 2024 tot aan vandaag.

Meeste diefstallen in deze gemeenten

Van de ruim zesduizend gestolen auto’s zijn de meeste gejat in de gemeenten rondom onze hoofdstad. In Amsterdam zijn er tot 14 december 456 auto’s gepikt. De gemeente Eindhoven volgt op de tweede plaats met 444 auto’s en Rotterdam staat derde met 361 diefstallen.

Ook zien we in welke maanden de meeste auto’s zijn gestolen in 2024. Zo was oktober de piek met 663 exemplaren. In november werden er 650 auto’s gestolen. De minste diefstallen vonden plaats in de maand februari (477 gestolen auto’s).

Welke merken en modellen worden het meest gestolen?

En dan het gedeelte waar je misschien op wachtte: de cijfers van de meest gestolen merken en modellen. Opvallend aan de merken is dat Toyota’s een stuk minder geliefd waren in 2024 onder de autodieven. Vorig jaar werden er nog meer dan duizend Toyota’s gestolen. Dit jaar zijn dat er tot nu toe 856. Daarmee stoot Volkswagen de Japanners van de troon. Er zijn tot aan 14 december 859 VW’s gestolen. Inderdaad, maar drie meer dan Toyota’s. Het wordt dus spannend wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. Of is dat juist de verliezer?

Wat verder opvalt, is dat autodieven veel meer Kia’s laten staan. Werden er vorig jaar nog 217 Kia’s gestolen, zijn dat er dit jaar nog maar 97. Tevens kijken we naar auto’s die helemaal niet gestolen worden. BYD en Cadillac hebben nog geen gestolen auto’s in Nederland dit jaar en van Lamborghini en Ferrari werden er nog maar één gestolen. Ondanks de vele camera’s op de creaties van Musk werden er dit jaar 10 Tesla’s gestolen.

Merken met meest gestolen auto’s van 2024

Volkswagen – 859 gestolen auto’s Toyota – 856 gestolen auto’s BMW – 428 gestolen auto’s Mercedes – 403 gestolen auto’s Peugeot – 397 gestolen auto’s Audi – 389 gestolen auto’s Renault – 338 gestolen auto’s Ford – 336 gestolen auto’s Opel – 252 gestolen auto’s Kia – 217 gestolen auto’s

Modellen met meest gestolen auto’s van 2024

Toyota RAV4 – 360 gestolen auto’s Volkswagen Polo – 306 gestolen auto’s Volkswagen Golf – 289 gestolen auto’s Toyota CH-R – 174 gestolen auto’s Fiat 500 – 129 gestolen auto’s Kia Sportage – 94 gestolen auto’s Mercedes A-klasse – 87 gestolen auto’s Audi A3 Sportback – 85 gestolen auto’s Toyota Aygo – 85 gestolen auto’s Ford Kuga – 84 gestolen auto’s

Foto: Hoe een BMW in 2019 in 1 minuut werd gestolen