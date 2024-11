Volkswagen pompt nog meer geld in Rivian

De joint venture van Volkswagen en Rivian brengt nog meer geld met zich mee.

De dit jaar aangekondigde joint venture tussen Volkswagen en het Amerikaanse Rivian is een feit. De twee automakers hebben hun samenwerking in gang gezet. De bedrijven wisselen platformen en software met elkaar uit, zodat zowel Volkswagen als Rivian hier elk op hun eigen manier van profiteren.

In eerste instantie zou Volkswagen 5 miljard dollar investeren in het Amerikaanse merk. Nu de joint venture officieel van start is gegaan is bekendgemaakt dat er nog eens 16 procent bovenop de initiële investering komt. VW pompt daardoor in totaal 5,8 miljard dollar in het merk. Daarover bericht Reuters.

Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws. Het aandeel van Rivian steeg met enkele procenten op de Amerikaanse beurs. Op de lange termijn is er nog veel werk aan de winkel. De waarde van het aandeel Rivian Automotive, Inc is sinds het begin van dit jaar bijna gehalveerd.

Voor Rivian is het een broodnodige investering. Het geld is keihard nodig. Het Amerikaanse automerk verkoopt minder elektrische auto’s door een verminderde vraag. Volkswagen heeft op haar beurt ook baat bij deze samenwerking, want het bedrijf kan gebruik maken van de technologie van Rivian. Het is goedkoper dan op eigen kracht investeren in innovatie.

De Volkswagen van de toekomst kan dus een stukje Rivian met zich meedragen. Scout Motors, het nieuwste merk van Volkswagen, zal één van de eerste auto’s krijgen met techniek afkomstig van deze joint venture. Het eerste miljard is al overgemaakt door Volkswagen aan Rivian. De overige miljarden dollars worden uitgesmeerd tot 2027.

Rivian wil het geld onder meer gebruiken om een goedkopere SUV op de markt te brengen met de naam R2. Daarnaast is het merk druk met een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. De bouw van deze fabriek heeft al vertraging opgelopen. Recent heeft Rivian een lening aangevraagd bij de federale Amerikaanse overheid om de bouw in gang te kunnen zetten.