RS3-rijder is hélémáál klaar met Autobahn-YouTuber

Hij leende zijn getunede Audi uit en kreeg een ontplofte motor terug.

Het concept van het YouTube-kanaal AutoTopNL is vrij eenvoudig. Je leent iemands auto, rijdt ermee naar een lang stuk Autobahn in Duitsland, brabbelt wat in het Engels met een Nederlands accent en tik onderweg even de topsnelheid aan. Wat kan er nou misgaan? Nou, een ontplofte vijfcilinder, dat kan er misgaan.

De ongelukkige RS3 (niet die hierboven) is van iemand die hr.automotiv3 heet op Instagram. De beste man heeft zijn RS3 verre van standaard gelaten. Tevens brengt hij de Audi geregeld naar het circuit. Onder andere om Ring-expert Misha Charoudin erin te laten rijden. Nu mocht AutoTopNL achter het stuur van de Audi RS3 8Y kruipen, maar dat liep allesbehalve goed af.

Eigenaar van de Audi RS 3 is klaar met AutoTopNL

In een bericht op Instagram deelt de RS3-rijder zijn kant van het verhaal. ”Wanneer AutoTopNL je motor opblaast, ligt het volgens hen aan de luchtfilter”, schrijft de RS3-eigenaar. Hij vervolgt: ”Geld verdienen op YouTube over de problemen van anderen, het verkopen van lege beloftes om ‘je later te helpen’. Allemaal praatjes, maar geen daden.”

Bij de tekst deelt de Audi-rijder verschillende foto’s en video’s van kapotte motoronderdelen. De meningen op het voorval zijn nogal verdeeld. In de reacties op de Insta-post zien we mensen reageren met ”je weet toch waar je aan begint?” doelend op het uitlenen van je Audi aan iemand die hem even flink op zijn staart gaat trappen. Een ander hekelt de manier waarop AutoTopNL met de situatie omgaat.

Ook AutoTopNL laat van zich horen. Een reaguurder weet te melden dat de YouTuber contact heeft gezocht met de tuner van de motor. Dat zou de Autobahn-fanaat ”beter uitkomen qua verhaal”. AutoTopNL regeert: ”Dat is maar goed ook, dan krijgen we namelijk wel alle feiten te horen.” We vermoeden dat dit verhaal nog een staartje krijgt.

Foto ter illustratie: Audi RS3 Sedan 8Y gespot door @justawheelchairguy