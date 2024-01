Toyota RAV4 ook in 2023 meest gestolen auto

De meest gestolen auto van 2023 is de Toyota RAV4. Maar goed nieuws: bijna de helft van alle gestolen auto’s werd teruggevonden.

Het is nog niet eens half januari, dus mooi op tijd om eens rustig terug te kijken naar het vorige jaar. De jaarcijfers vliegen je om de oren en vandaag worden we getrakteerd op een reeks cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

We beginnen even met de droge cijfers. In 2023 werden er 5.844 personenvoertuigen gejat. Dat is een daling van 2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De diefstal van brom- en snorfietsen is met 20 procent gedaald. De diefstal van lichte bedrijfswagens steeg daarentegen met 5 procent naar 1.783 stuks en ook werden er 11 procent meer motorfietsen ontvreemd.

Hoger terugvindpercentage

Dan het het goede nieuws. Zo’n 47 procent van alle gestolen auto’s werd vorig jaar weer teruggevonden. Een positieve trend die zich voortzet. In 2019 was dat nog 41 procent en het stijgt dus gestaag door. Die 47 procent is overigens het hoogste percentage in tien jaar tijd.

Het LIV ziet als als grote hulp bij die stijging onder andere het Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Binnen dertig minuten na aangifte wordt een voertuig nationaal en internationaal gesignaleerd. De kans op terugvinden in de eerste 24 uur is namelijk het grootst.

Een andere belangrijke reden van het hogere terugvindpercentage is de sterk toegenomen connectiviteit van jonge voertuigen.

Toyota RAV4 meest gestolen

De twijfelachtige eer van meest gestolen voertuig van 2023 is de Toyota RAV4. Overigens niet voor het eerste jaar. In 2023 werden er 612 stuks gejat. Ook de Toyota C-HR is populair bij het dievengilde. Met 284 stuks is ook die vaak ontvreemd.

Toyota als merk is koploper als het gaat om gestolen auto’s. Met 1.166 stuks voeren de Japanners de ranglijst aan. Een jaar eerder waren dat er nog 1.036 en in 2021 werden er 567 Toyota’s gestolen. Dat maakt 1 op de 5 gestolen auto’s in ons land een Toyota.

Met als kanttekening namens ons dat als er van een automerk veel exemplaren verkocht worden, de kans dat er meer van gestolen worden ook stijgt.

Het LIV heeft ook een stukje kansberekening gedaan. De kans dat een RAV4 wordt gestolen is volgens hen 1 op 63 en voor een C-HR komt het LIV op een kans van 1 op 113. Een nutteloze toevoeging naar ons idee is dat 83 procent van de gestolen Toyota’s een hybride betreft. De boeven moeten ook zoeken naar niet hybride moderne Toyota’s denken wij.

Volkswagen nummer 2

Qua verkopen stond Volkswagen in 2023 bovenaan, in dit lijstje bezet het merk de tweede stek. In totaal zijn 797 Volkswagens gejat en dat is 1 procent meer dan in 2022. De meest gestolen Volkswagen was met 312 exemplaren de Volkswagen Polo. Niet alleen het meest verkochte model van het merk in 2023, maar ook het meest gestolen.

Opvallende stijgers in de lijst zijn Hyundai met 94 stuks en Alfa Romeo (voor de boef met smaak) met 70 gestolen exemplaren.

Lichte bedrijfswagens

Voor de liefhebbers van busjes nog even een blik op de lijstaanvoerder in deze categorie. Mercedes-Benz voert hier de troepen aan met een aantal van 670 gestolen lichte bedrijfswagens.

Heb je zo’n lichte bedrijfswagen voor de deur staan in Zuid-Holland of Noord-Brabant dan loop je overigens het meeste risico op onvrijwillig bezoek van autodieven die het op je busje voorzien hebben.