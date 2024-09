Autosalon van Parijs 2024: tijden en wat je moet weten

De Autosalon van Parijs 2024 komt steeds dichterbij, wat kun je verwachten?

Een grote autoshow is tegenwoordig net zo zeldzaam als een broodje kroket op Papua New Guinea. Dit jaar was de autoshow van Genève voor het laatst in Genève. Jammer de bammer, hier in Europa hebben we nog wel het autosalon in Brussel en Mondial de l’Automobile in Parijs. Oftewel de Autosalon van Parijs die ook weer in 2024 zal plaatsvinden. We zetten de belangrijkste info voor je op een rijtje.

Zo groot als de shows vroeger waren met waanzinnige wereldprimeurs, nee dat hoef je nooit meer te verwachten. Toch staan er een aantal interessante nieuwe auto’s in Parijs. Laten we eens kijken.

Agenda Autosalon van Parijs 2024

Hieronder een opsomming van alle data en tijden!

Maandag 14 oktober – Mediadag

Dinsdag 15 oktober – 09:30-20:00 uur

Woensdag 16 oktober – 09:30-20:00 uur

Donderdag 17 oktober – 09:30-20:00 uur

Vrijdag 18 oktober – 09:30-22:00 uur

Zaterdag 19 oktober – 09:00-22:00 uur

Zondag 20 oktober – 09:00-18:30

Welke merken staan op de Autosalon van Parijs 2024?

Het zal je niet verbazen dat het een overwegend Frans feestje gaat worden. Toch staan er een aantal primeurs die niet van Franse komaf zijn. Denk aan MINI en ook Volkswagen. Het lijstje bevat ook een aantal (kleinere) merken waar je misschien nog nooit van hebt gehoord.

Aixam Mega

Alfa Romeo

Alpine

Audi

BMW

BMW Motorrad

BYD

Cadillac

Citroën

Dacia

Dangel

Devalliet

Dongfeng Forthing

EON Motors

Ford

GAC

Hongqi

Iveco

Kia

Kilow

Leapmotor

Ligier

Maxus

Microlino

MINI

Mobilize

Moke Suncar

Pantore

Peugeot

Pilotcar

Renault

Seres

Skoda

Skyworth

Softcar

THK

Volkswagen

XPeng

Moet ik dan nog wel gaan?

Als je een weekendje Parijs plant kun je er gerust een dagje autosalon achteraan plakken. Al is het alleen maar leuk om eens over zo’n show te wandelen. Maandag is alleen open voor media, dus dat is wel goed om in je oren te knopen. Vanaf dinsdag is het grote publiek wel welkom.

De autoshow van Genève is niet meer, autoshows zijn stervende. Misschien daarom des te grotere reden om deze show nog mee te pakken. Mits je er lol in hebt om te wandelen over een beurs.

Wat kost dat dan?

Een toegangskaartje voor een volwassene kost 18 euro. Voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar bedraagt de prijs 10 euro. Het adres van de show is Paris Expo Porte de Versailles, 1 Pl. de la Prte de Versailles, 75015 Paris, Frankrijk.

Let op! Het evenement is in het zuiden van de Franse hoofdstad. Parijs werkt met een milieuzone. Het advies is om een sticker minimaal 14 dagen van tevoren te bestellen als je met de auto gaat, zodat je zeker weet dat deze op tijd in huis hebt.

Primeurs Autosalon van Parijs 2024

Het lijstje met primeurs check je hieronder. Het is geen enorm uitgebreide lijst, in aanloop naar het evenement maken autofabrikanten nog meer primeurs bekend. Het lijstje kan dus nog worden aangevuld.

Alpine

Alpine Alpenglow Hy6

Citroën

Citroën C4 facelift

Dacia

Dacia Bigster

MINI

MINI John Cooper Works

Mobilize

Mobilize Bento

Mobilize Duo

Peugeot

Peugeot e-408

Renault

Renault 4

Renault 17 concept

Volkswagen