Autosalon van Brussel wordt volgend jaar weer gehouden

Na een jaar afwezigheid komt het Autosalon van Brussel volgend jaar weer terug.

Geheel tegen de heersende trend in komt het Autosalon van Brussel volgend jaar weer terug. En dat terwijl het daar helemaal niet op leek, want autoshows zaten in de hoek waar de klappen vielen. Zo ook die van Brussel, die dit jaar daarom ook niet werd gehouden.

Maar hij wordt volgend jaar weer georganiseerd, laat de organisatie weten. Maar niet helemaal zoals we gewend zijn, de datum is namelijk anders dan normaal. Werd het Autosalon van Brussel traditioneel in januari gehouden, volgend jaar vindt het Salon in februari plaats.

Om precies te zijn gaan de poorten open van vrijdag 14 tot en met zondag 23 februari 2025. Over hoe het salon er concreet gaat uitzien, wil de organisatie nog niet te veel kwijt, maar het wordt wel weer een spektakel. Aldus diezelfde organisatie.

Er zijn namelijk niet alleen auto’s te zien, maar ook motorfietsen en bedrijfswagens. Daarmee moet het Autosalon van Brussel zich onderscheiden van de andere beurzen, in de hoop dat er ook weer meer merken naartoe komen.

Want dat was natuurlijk ook een probleem. Steeds meer autoshows sloten hun deuren, omdat de merken geen zin meer hadden om hun nieuwste modellen daar te showen. En zonder deelnemers is het voor bezoekers natuurlijk ook niet de moeite om die kant uit te gaan…

Maar goed, ze zullen daar in Brussel wel weten wat ze doen en niet een op voorhand verlieslatend evenement gaan organisren.

Rest alleen de vraag; ga jij erheen? Laat het weten in de comments!