GP Nederland 2024: tijden en wat je moet weten

Wat moet je weten over de Dutch GP 2024

Om direct maar met de deur in huis te vallen. Wanneer moet je zorgen dat je ECHT zit op de tribune of voor de tv. Hier komen de tijden voor 3 dagen F1 spektakel over Zandvoort van vrijdag 23 tot zondag 25 augustus! En inderdaad, de vrije trainingen zijn vroeger dan normaal tijdens de Europese races, dus hou daar rekening mee vrijdag en zaterdag!

Zondag 25 augustus

Race: 15.00 uur

Zaterdag 24 augustus

Vrije training 3: 11:30 – 12:30 uur

Kwalificatie: 15:00 – 16:00 uur

Vrijdag 23 augustus

Vrije training 1: 12:30 – 13:30 uur

Vrije training 2: 16:00 – 17:00 uur

Waar kan je de race volgen?

Het leukste is natuurlijk om naar Zandvoort zelf te gaan. De meeste kaarten zijn natuurlijk uitverkocht. Maar als je nog echt diepe zakken hebt, dan kun je natuurlijk je zelf nog wel ergens binnenkopen. Max heeft op zijn website ook gewoon nog kaarten voor je te koop. Dus als je lekker in de oranje rook wilt zitten, moet je vooral even op zijn website kijken.

Op TV kun je de race natuurlijk kijken bij

GP Nederland Gratis op TV

Ja, vanaf 14:45 uur kan je zondag je ouderwetse TV aanknallen op Nederland 1 of NPO1 zoals het dan officieel heet. De Dutch GP 2024 is namelijk gewoon op het open net te bekijken. Zonder abonnementje. Heerlijk. Als je NOS Sport fan bent natuurlijk. Zo niet dan hebben we hieronder nog een paar opties voor je.

Viaplay

Nelson en Melroy kunnen voorzien je hier op zondag van het commentaar en tijdens de trainingen reken je op Allard Kalff, wat ook prima is. Ze hebben onlangs weer een nieuwe superdeal gelanceerd voor wanneer je voor Viaplay kiest. Een jaarabo is niet meer mogelijk bij Viaplay. Maar voor de Dutch GP komt die nu terug. Voor 13,79 per maand heb jij Viaplay. Komt dus opeens een stukje dichter in de buurt van de reguliere prijs van F1TV. Want ja F1TV

F1TV

Wanneer jij geen behoefte hebt aan de onzin die Viaplay verder aanbiedt kies je alleen voor F1TV. Daar kan je hetzelfde commentaar als op Viaplay krijgen, maar je kunt ook kiezen voor Brits commentaar.

Streams

Als je écht geen moeite wil doen en geen geld wil uitgeven, kun je een gratis stream opzoeken.

Grand Prix Radio

Olav Mol geeft nog altijd via Grand Prix Radio. commentaar. Zijn eigen zender. Je kan het geluid van Grand Prix Radio bij een van bovenstaande beelden matchen.