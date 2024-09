GP Azerbeidzjan 2024: tijden en wat je moet weten

Na een weekje rust zijn we weer klaar voor een nieuwe ronde van: wanneer wint Verstappen weer eens!?

Wat moet je echt weten over de Grand Prix van aankomend weekend? Ten eerste natuurlijk dat deze wordt gehouden in Azerbeidzjan (altijd even opzoeken hoe je dat spelt) en daarnaast natuurlijk wat de tijden zijn. Die hebben we hieronder als eerste voor je

Zondag 15 september Race 13:00 uur Zaterdag 14 september Vrije training 3 10.30 – 11:30 uur Kwalificatie 14:00 – 15:00 uur Vrijdag 13 september Vrije training 1 11:30 – 12:30- uur Vrije training 2 15:00 – 16:00 uur Tijdschema GP Azerbeidzjan 2024

Wie won eigenlijk vorig jaar de race in Azerbeidzjan?

Ja, dat had je niet gedacht he!? Zie onder. Hoe dat zo kwam dat Perez deze race op zijn naam schreef lees je in het wedstrijdverslag van afgelopen jaar.

Waar kun je de GP van Azerbeidzjan volgen?

Waarschijnlijk weet je niet eens waar het land ligt waar dit weekend de GP wordt gehouden en dat nemen we je niet kwalijk. Wij moesten ook even Google Maps raadplegen om je te kunnen vertellen dat het aan het noorden van Iran grenst en het aan de Kaspische Zee ligt. Dus de kansen dat jullie daar dit weekend op de tribune zitten lijken ons klein. Maar verras ons vooral in de comments met een review van de lokale biertent op het circuit.

weet je nog van toen, in Silverstone, dat Verstappen gewoon ook het podium op mocht..

Gratis GP kijken is weer voorbij

Ja, bij de Dutch GP kon je gewoon de TV aanknallen op NPO1. Maar voor de GP van Azerbeidzjan is het helaas niet zo’n feest. Dus bij Studio Sport alleen de samenvatting met de bord op schoot om 19.00 uur.

Viaplay

Nelson en Melroy voorzien je hier op zondag van het commentaar en tijdens de trainingen reken je op Allard Kalff, wat ook prima is. Ze hebben onlangs weer een nieuwe superdeal gelanceerd voor wanneer je voor Viaplay kiest. Een jaarabo is niet meer mogelijk bij Viaplay. Maar voor de Dutch GP kwam die terug. Voor 13,79 per maand heb jij Viaplay. Komt dus opeens een stukje dichter in de buurt van de reguliere prijs van F1TV. Want ja F1TV

F1TV

Wanneer jij geen behoefte hebt aan de onzin die Viaplay verder aanbiedt kies je alleen voor F1TV. Daar kan je hetzelfde commentaar als op Viaplay krijgen, maar je kunt ook kiezen voor Brits commentaar. Via een app of via je desktop of casten naar je tv natuurlijk.

Streams

Als je écht geen moeite wil doen en geen geld wil uitgeven, kun je een gratis stream opzoeken.

Stand voorafgaand aan GP Azerbeidzjan 2024

Welke GP’s zijn er eigenlijk nog na dit weekend?