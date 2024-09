GP Singapore 2024: tijden en wat je moet weten

Max heeft vertrouwen in dit weekend, dus je kunt de wekker zetten!

Omdat iedereen vorige keer een beetje van slag was omdat we de tijden van het raceweekend anders hadden weergegeven beginnen we nu gewoon bij het begin. En je hoeft de wekker niet heel vroeg te zetten, ook al is de volgende race in Azië. Dat komt natuurlijk omdat het een race onder kunstlicht is.

Vrijdag 20 september Vrije training 1 11:30-12:30 Vrije training 2 15:00-16:00 Zaterdag 21 september Vrije Training 3 11:30-12:30 Kwalificatie 15:00-16:00 Zondag 22 september Race 14:00 Tijden GP Singapore 2024

Wie won vorig jaar de GP van Singapore?

Kijkend naar het resultaat van afgelopen jaar snappen we niet helemaal het optimisme van Max Verstappen in de aanloop naar deze race. Vorig jaar ging Carlos er met de winst vandoor en eindigde Norris ook voor Max. Maar we laten ons graag verrassen. En dat lukt dit seizoen al aardig!

Wat is de stand in het coureurskampioenschap

Met op speciaal verzoek OOK de 0 punten van Bottas en Sargeant (ja we luisteren ook wel eens)

Welke races zijn er nog te rijden na Singapore?