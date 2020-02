Breek: Autosalon van Genève gaat niet door

Wat iedereen al had verwacht is nu officieel bekendgemaakt. De Autosalon van Genève is afgeblazen

Volgende week zou de Palexpo in Genève de deuren openen voor de jaarlijkse Autosalon. Met het oog op het coronavirus was de verwachting al dat het niet door zou gaan. Op internationale schaal werden evenementen aan de lopende band geannuleerd. De verwachting was dan ook dat de Autosalon van Genève niet door zou gaan.

De organisatie bracht eerder deze week nog een persbericht naar buiten met het nieuws dat de show wél door zou gaan. Met nieuwe besmettingen, waaronder in Zwitserland en in Genève, is het niet meer dan logisch dat de show is geannuleerd.

Het Zwitserse Le Temps was de eerste krant die het bericht naar buiten bracht dat de show niet doorgaat. Gisteravond circuleerden al wat geruchten op sociale media. Vanmorgen is in een persconferentie bevestigd dat de Autosalon van Genève 2020 is afgeblazen.

Niet alleen de Autosalon van Genève gaat niet door. De autoriteiten hebben besloten dat alle (publieke) evenementen in Zwitserland waar meer dan 1.000 man op afkomen niet door mogen gaan. Dat verbod is van kracht tot en met tenminste 15 maart 2020. Dit heeft de Zwitserse minister van gezondheid, Alain Berset, vanmorgen bekendgemaakt tijdens een persconferentie.