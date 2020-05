Hofele maakt een GLS Maybach voor koopjesjagers

De Hofele Ultimate HGLS is een GLS die zich voordoet als een Maybach.

Om eens een knuppel in een hoenderhok te gooien: ondergetekende houdt niet van SUV’s, maar snapt dat Mercedes ineens met de Maybach GLS op de proppen komt. De pretentie om sportief te zijn bij auto’s die een luchtweerstand hebben ter grootte van Paleis het Loo, dat is vreemd. Maar een Maybach waar je lekker hoog in zit? Als rijk persoon is die behoefte best te begrijpen.

Grote luxe, grote prijs

Het is nog niet bekend hoe duur de Maybach GLS gaat worden, maar aangezien de reguliere S-Klasse Maybach ergens tussen de twee en drie ton zit (voor opties) ziet het er niet naar uit dat je voor minder dan een kwart miljoen klaar bent met een SUV-versie. Je kunt een reguliere GLS nemen, ook dan heb je wel wat luxe, maar de fauteuils waarin je mag plaatsnemen in een Maybach heb je niet in de basisversies van Das Haus hun grootste SUV.

Luxeprobleem

Het is zowel een luxeprobleem als een luxe probleem, maar de oplossing is nabij. De helpende hand wordt ons aangereikt door Duitse tuner Hofele. Zij presenteerden een tijdje geleden al een budget-versie van de Maybach S650 Cabriolet, de Hofele E53 Cabriolet. Gewoon een E53 met een hoop luxe aan boord in de stijl van de Maybach-versie. Als knipoog naar het origineel wel de meerspaaks velgen en two-tone kleurstelling. Datzelfde trucje wordt nu toegepast op de GLS: ontmoet de Hofele Ultimate HGLS.

Kopiëren, maar toch niet

Met de eerder genoemde tweekleurige lak, grote meerspaaks chromen velgen en zelfs het kleine logootje op de D-stijl denk je gewoon met een Maybach-kopie te maken te hebben. Toch is de Hofele GLS iets meer ingetogen. En dat is helemaal niet iets slechts. De Maybach-versie kenmerkt zich door een gigantische chromen grille aan de voorkant (met kippengaas in de bumper), nog grotere chromen velgen en een dikke chromen rand om de ruiten met een chromen B-stijl. De Hofele HGLS behoudt de reguliere grilles en maakt de chromen randjes iets subtieler. De wielen zijn dus een maatje kleiner. En het werkt! Je ziet duidelijk dat het iets dikker en luxueuzer is dan een reguliere GLS.

Het interieur kent eenzelfde behandeling. Door het witte leer met ruitjespatroon ziet het er net zo lekker luxe uit als een Maybach. Waarschijnlijk doet Mercedes er zelf bij de Maybach nog een extra schepje bovenop.

Belangrijkste onbekend

Maar daar betaal je dan ook voor. Nu zouden we graag willen mededelen dat de Hofele GLS een stuk goedkoper is, maar ze kopiëren de Maybach op nog een manier: de prijs is nog niet bekend. Het lijkt logisch dat de HGLS goedkoper wordt dan de Maybach, maar hoeveel rasechte centen het scheelt houd je nog van ons tegoed.