Autosloop in NL: Ferrari’s en EV’s naar de eeuwige jachtvelden

Dat auto’s langer meegaan is geen verrassing. Wel interessant is om de cijfers er eens bij te pakken hoe het precies zit met de autosloop in Nederland.

Materialen zitten beter, duurzamer en steviger in elkaar. Het is dus niet zo vreemd dat een modernere auto langer meegaat dan een voertuig uit de jaren tachtig of begin jaren negentig. Maar hoe zit het eigenlijk met die levensduur als we de droge cijfers bekijken? VWE Automotive brengt 2019 op deze manier in kaart.

De statistieken

Zo zijn er in 2019 in totaal 221.876 personenauto’s gesloopt. Dat zijn ruim 13.000 auto’s minder in vergelijking met 2018, oftewel een daling van 5,7 procent. Opvallend, want voor het eerst in jaren neemt het aantal gesloopte personenauto’s af. Van 2015 tot en met 2018 was er juist sprake van een stijging.

Het is niet zo dat er daardoor meer auto’s in Nederland rond blijven rijden. In plaats van slopen worden er juist meer personenauto’s geëxporteerd. Afrika is booming op dit vlak. In 2019 nam de export naar Libië en andere Afrikaanse landen met maar liefst 35 procent toe. Met name oude en kleine auto’s krijgen daar een nieuw leven.

Auto’s gaan steeds langer mee en dat betekent dat voertuigen die op de sloop belanden een steeds hogere leeftijd krijgen. De gemiddelde leeftijd bedroeg in 2019 zo’n 19 jaar. Een verschil van bijna een jaar in leeftijd in vergelijking met 2015. Dit betekent dat de gemiddelde auto zo’n levensduur heeft van 20 jaar.

De cijfers brengen ook een andere, meer opmerkelijke, ontwikkeling in beeld. Het aantal jonge auto’s op de sloop neemt toe. Het gaat hier om auto’s jonger dan 10 jaar. De toename is met 16 procent flink te noemen. Dit heeft niet zozeer met de kwaliteit te maken, maar met prijzige schadegevallen. In plaats van een schadeauto op te knappen is er vorig jaar vaker gekozen voor een sloop. Er werden vorig jaar 2.240 auto’s gesloopt in de leeftijdscategorie 8 en 9 jaar oud. Een stijging van meer dan 36 procent in vergelijking met 2018.

Jonge elektrische auto’s naar de sloop

Dat men vaker voor een sloop kiest heeft te maken met dure onderdelen op een auto. De meest gedemonteerde jonge auto betreft een Renault Fluence Z.E. Van deze elektrische auto werden er 28 gesloopt in 2019. Dat is 28,8 procent van alle Fluence Z.E.’s die in Nederland rijden. Dat betekent dat in één jaar tijd bijna 1 op de 3 auto’s die hiervan rondreden naar de sloop is gegaan.

Opvallende sloopgevallen in 2019

Andere opvallende auto’s die vorig jaar werden gesloopt waren een Landwind CV9 (2x), Fisker Karma (1x), Ferrari 488 (1x), Range Rover Evoque (2x), Ferrari 458 (1x) en een Maserati Ghibli (2x).