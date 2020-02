Mountune Ford Fiesta ST is écht een feestje

Voor een driecilinder weet Mountune aardig wat vermogen voor de Ford Fiesta ST uit dat blokje te peuren.

Het segment van de hot hatches is als kind tot een puber gegroeid de afgelopen jaren. Waar pak hem beet 12 jaar geleden nog 250 pk als in een hot hatch als normaal werd gezien, kijken we tegenwoordig niet meer op van 300 of zelfs (meer dan) 400 pk. Dat betekent dat kleinere auto’s ook meer vermogen krijgen. Bijvoorbeeld de Ford Fiesta ST.

De EcoBoost driecilinder in deze hatchback is standaard goed voor 200 plezierige pk’s en 290 Nm gretige koppels. De experts bij Mountune hebben meer peut uit de motor weten te halen, wat de Fiesta vermoedelijk nog leuker zal maken. Volgens Mountune transformeert de tuning het gevoel hoe de auto stuurt.

De tuner introduceert de m235 kit voor 575 Britse pond. Dat is omgerekend zo’n 700 euro. De tuning brengt het vermogen naar 235 pk en 350 Nm koppel. Genoeg om meer fun uit de auto te halen en niet te veel dat je voorbanden eeuwig zoekende zijn naar tractie.

De m235 kit werkt met de Smartflash app van Mountune voor op je smartphone. Met deze app kun je de performance van de auto tweaken, spelen met het uitlaatgeluid en zit er een anti-diefstal functie ingebakken.