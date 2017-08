Hoe een Nederlander zijn gestolen S-klasse in Afrika vond

Je dacht dat in Nederland gestolen auto's vrijwel zonder uitzondering naar Oost-Europa verdwijnen?

Maak daar maar West-Afrika van! Chris Beemer, verhuurder van luxeauto’s, kwam daar op de harde manier achter. Vorig jaar werd een Mercedes S 350 uit de vloot van zijn bedrijf A2B niet teruggebracht. Het track- en tracingsysteem werkte helaas niet en dus leek het erop dat de dikke Benz nooit meer zou worden teruggevonden.

Na anderhalf jaar (de auto werd vorig jaar maart ontvreemd) bleek het systeem weer te werken en wat bleek? De S-klasse stond ergens in West-Afrika geparkeerd. De eigenaar van het bedrijf zoomde via Google Streetview in op de locatie en daar bevond zich een autopoetsbedrijf.

Enkele muisklikken later kwam Beemer terecht op het Instagram-account van dit poetsbedrijf, waar diverse dure auto’s stonden te glimmen. Omdat de verzekering niet wilde uitkeren nam Beemer een privédetective in de arm, opdat de Mercedes veilig naar Nederland zou terugkeren.

De Ghanese politie leek in eerste instantie bereidwillig om mee te werken. De auto werd weggesleept bij het poetsbedrijf. Vervolgens eisten tussenpersonen een bedrag van 11.000 euro om de Mercedes terug naar Nederland te sturen.

Enkele onderhandelingen later werd dat bedrag teruggebracht tot 5.000 euro, maar volgens Beemer was dat nog steeds veel te veel geld. De transportkosten bedroegen 2.500 euro die hij graag uit eigen zak had betaald. Dat daar nog een extra bedrag bovenop kwam, ging in zijn ogen te ver. En dat zijn we roerend met ‘m eens. We hopen dat hij z’n Benz uiteindelijk gewoon netjes terugkrijgt.

Gestolen Mini van Bridget Maasland

De privédetective vond overigens meer interessante auto’s via de genoemde Instagrampagina. Zo stond er een Aston Martin Vanquish die zeer waarschijnlijk aan een cliënt van hem toebehoort. Een andere rechercheur vond vorige maand bovendien de gestolen Mini van Bridget Maasland in de haven van Antwerpen. Het ding stond klaar om de overtocht naar Ghana te maken.

Niet heel verrassend: vooral Range Rovers schijnen enorm populair te zijn in West-Afrika. De dure SUV’s zijn daar nauwelijks verkrijgbaar, maar wél zeer geschikt voor de slechte wegen. Als er al wegen liggen, natuurlijk.

Verschillende partijen doen diepgravend onderzoek naar de “connectie” en hopen deze vorm van grootschalige autodiefstal door georganiseerde bendes in de kiem te smoren. Mocht je binnen afzienbare tijd een dikke auto aanschaffen, zorg dan in elk geval dat er apparatuur in zit waarmee je de auto terug kunt vinden als ‘ie ineens niet meer voor de deur staat. (via: Telegraaf)

Dank voor alle tips!