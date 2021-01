Autosport oneens met Jaap: Hamilton beter dan Verstappen - Autoblog.nl

Wat? Denken Britse specialisten dat Lewis Hamilton beter is dan onze eigen Max Verstappen?

Aan het einde van elk seizoen staan alle media klaar om lijstjes te maken. Het zit gewoon in ons bloed om overzichtjes te maken van dingen waarvan wij denken dat ze er toe doen.

Nu het Formule 1-seizoen ten einde is gekomen, wordt de balans opgemaakt. Uiteraard kun je gewoon deze eindstand bekijken. Maar Formule 1 is een beetje een rare sport, omdat je heel erg afhankelijk bent van je materiaal. Als schaatser, tennisser of darter is de kwaliteit van de atleet van doorslaggevend belang.

Materiaal

Als we kijken naar Formule 1, dan is materiaal een enorm belangrijke factor. Kijk maar naar George Russell, die bijna direct van op-een-na-traagste van het veld de snelste was. Dat maakt de lijstjes en overizchten interessant.

Natuurlijk hebben we de cijfers gezien van @jaapiyo, Ziggo en dergelijke. Daarbij stond M. Verstappen fier bovenaan. Hoe staat dat in het buitenland? Voor nu kijken we even naar het vooraanstaande instituut ‘Autosport’. Op welke positie zetten zij Max Verstappen? Het antwoord hebben we voor je: nummer 2!

Hamilton beter dan Verstappen?

Dit is bijna bizar. Volgens Autosport is Hamilton beter dan Verstappen geweest in 2020. Een Britse medium denkt dat de Brit beter is dan de Nederlander, terwijl de Nederlandse Media denken dat de Nederlandse beter was in 2020. Minds blown!

Volgens Autosport heeft Verstappen er een enorm goed seizoen opzitten, voornamelijk doordat hij consequent podiumplekken scoorde en af en toe een van de Mercedessen te grazen kon nemen op eigen kracht.

Waarom Verstappen niet op 1?

Maar als Verstappen zo enorm goed is, waarom dan niet op nummer 1? De crash voorafgaand aan de GP van Hongarije werd door Autosport ‘embarrasing’ genoemd. Alleen ene T. Coronel uit Eemnes vond dat deze actie briljant was.

De Britten vonden Verstappen bijzonder goed dit seizoen. Sterker nog, hij stond in de tussenstand gelijk aan Lewis tot de GP van Turkije. Bij Autosport hadden ze nogal moeite met de rauwe randjes van Ons Max. Zowel de op reactie het missen van pole position (aan Stroll) als de mislukte inhaalactie op Pérez.

Frustratie

Ook de frustraties van de Nederlander zorgden ervoor dat de specialisten van het autosport-magazine afhaakten en daardoor Hamilton beter vonden dan Verstappen. Volgens hen zit er maar één ding op: Red Bull moet een betere auto gaan bouwen om hun stercoureur tevreden te houden in de toekomst.

De complete Autosport Top 50 lees je hier!