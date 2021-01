Verkoopcijfers Tesla 2020 bizar positief! - Autoblog.nl

Ze zagen het zelf al aankomen, jaren geleden. Maar nu is er geen ontkomen meer aan, de verkoopcijfers van Tesla in 2020 zijn bijzonder positief!

Wij oude benzinehoofden hebben het er af en toe wat moeilijk mee. We hebben het over de elektrische auto, uiteraard. 20 jaar gelden waren het autootjes als de Th!nk en G-Wiz die het imago van de EV geen goed deden. Die auto’s waren slecht ongeacht de motor.

Verkoopcijfers Tesla in 2020

Gelukkig kwam Tesla om de boel eens even flink op te schudden. Jarenlang hebben we deze fabrikant beschouwt als ‘startup’. Een enge, excentrieke en enigmatische leider met een duidelijke visie. Gezien de gouden bergen die altijd beloofd worden, is élk resultaat teleurstellend, maar in 2020 kunnen we daar echt niet van spreken. De verkoopcijfers van Tesla in 2020 zijn namelijk uit de kunst!

Verdeling verkoopcijfers Tesla in 2020

En dat is een paar pluimen waard. Ten eerste vanwege de opschaling van de productie. Dat is enorm lastig. En op een paar (door ons) breed uitgemeten hickups is dat bijzonder goed verlopen, blijkbaar. Want als we kijken naar de verkoopcijfers van Tesla in 2020, zien we dat er meer dan een half miljoen auto’s zijn gebouwd. Daarmee is Tesla nu gewoon ‘een van de automerken’. Uiteraard is de Tesla Model 3 het meest populair. De interesse van de verouderde (en duurdere) Model S en Model X is tanende, maar de Model Y moet nog op stoom komen. Grote kans dus dat het in 2021 nog beter gaat worden

Productie 2020 Aflevering 2020 Model 3/Y 454.932 442.511 Model S/X 54.805 57.039 Totaal 509.737 499.550

Q4 cijfers

Q4 was bijzonder gunstig voor Tesla. Er werden 179.757 auto’s gebouwd en 180.570 afgeleverd. Vergeet niet dat veel markten lijden onder de gevolgen van het coronavirus. Kijken we naar de verkoopcijfers van Tesla over heel 2020, dan zien we dat er 509.737 auto’s gebouwd zijn. Daarvan zijn er 499.550 exemplaren afgeleverd aan klanten.

Productie Q4 Aflevering Q4 Model 3/Y 163.660 161.650 Model S/X 16.097 18.920 Totaal 179.757 180.570

Tesla geeft aan dat de cijfers vrij conservatief zijn. Ze tellen bij aflevering alleen de auto’s waarbij al het papierwerk in orde is en de auto in handen is van de klant. Daar zit wat afwijking in, volgens Tesla is dat zo’n 0,5 procent. Dus die half miljoen verkochte auto’s in 2020 halen ze wel. Chapeau!