TechArt 911 van La Fuente te koop voor 'weinig' - Autoblog.nl

Nou ja, weinig. Je kunt de TechArt 911 van La Fuente kopen voor een bedragje. Alles is relatief.

De Porsche 911 is misschien wel de meest complete sportwagen ter wereld. Uiteraard staan er nu meer dan een miljoen MX-5-eigenaren op om te verdedigen dat hun Japanse origami-skelter een veel betere sportwagen is.

We hebben het echter over ‘compleet’. Waar je met een 911 bijna net zoveel lol kunt hebben op een bergpas als met een MX-5, kun je met een 911 ook nog over de Autobahn knallen en hoef je ‘m niet elk jaar te tectyleren.

TechArt 911 van La Fuente

Het nadeel is dat veel mensen tegenwoordig een Porsche 911 hebben. De 911 van de 992-generatie is waarschijnlijk de enige sportwagen die daadwerkelijk echt goed verkoopt op het moment. Echt een unieke auto heb je niet. Dus wat kun je dan doen? Je kan ‘m naar TechArt brengen. Goed nieuws, de ex Techart 911 van La Fuente staat namlijk (al) te koop. DJ La Fuente is een Nederlandse muzikant met een voorliefde voor dikke Porsches en deze 992 is geen uitzondering.

Daytona-velgen

TechArt is een tuner die al jarenlang zich bezighoudt met het optuigen van Porsches. Net als Ruf is het een van de weinige tuners die de Porsche-kwaliteit minimaal evenaart. Zo heb je een unieke 911. In dit geval is de Techart 911 van La Fuente voorzien van een Techart Daytona II-velgen. Aan de voorzijde 20″, achter 21″.











Bodykit

Maar het houdt niet op, er is namelijk een hele dikke bodykit gemonteerd voor de TechArt 911 van La Fuente. Deze bestaat uit een enorme spoiler, skirts, splitter en dakspoiler. Voor een betere stance is er een TechArt sportonderstel, waardoor de 992 nog even wat lager op zijn buik ligt.















Ook in het interieur zijn er wat TechArt-upgrades, zoals het sportstuurwiel en de sportpedalen. Mocht de auto je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. De Techart 911 die te koop staat is dezelfde auto als waar Wouter een tijdje geleden mee kon rijden.









Prijs TechArt 911 van La Fuente

Nadelen? De prijs is niet mals: bijna 215 mille is veel geld. De looks zijn weliswaar aangepast, maar de prestaties niet. Het is in basis een relatief brave 992 Carrera 4S met PDK. Dat is een geweldige combinatie en de prestaties zijn zeker niet verkeerd, maar bij een GT3-esque uiterlijk verwacht je ook GT3-esqeue prestaties, nietwaar?

Gelukkig heeft TechArt een paar upgrades in de aanbieding, waaronder een performance-kit waarmee je 510 pk en 610 Nm onder de rechtervoet hebt. Dan knalt ‘ie in 3,2 seconden naar de 100 km/u en haal je een topsnelheid van 314 km/u. Zonder OPF (partikelfilter) kun je zelfs 530 pk mobiliseren.

De advertentie van de TechArt 911 van La Fuente kun je hier bekijken.

Met dank aan Tiemen voor de tip!