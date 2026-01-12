Schade na het heftige winterweer van de laatste tijd. En dat heeft 1 belangrijke oorzaak…

In dit winterweer heeft iedereen het zwaar, maar je auto misschien nog wel het meest. Sneeuw, pekel, smeltwater en opnieuw pekel… het stapelt zich laagje voor laagje op. En terwijl jij gewoon probeert warm te blijven, vreet datzelfde strooizout langzaam door je lak, je velgen en alles wat onder de auto hangt.

We weten allemaal hoe slecht dat spul voor je auto is, vandaar dat er meerdere artikelen over verschijnen, zelfs op 1 dag. Maar de boodschap is duidelijk, onderneem actie en doe dat snel en grondig.

Veel automobilisten hebben namelijk niet door dat schade door strooizout onzichtbaar begint, maar uiteindelijk duur uitpakt. Vandaar de confronterende boodschap: grote kans dat jij óók schade hebt, zonder dat je het ziet. Daarmee komen de helden van Elite Car Care, die deze schade vaak tegenkomen.

Strooizout is namelijk een hardnekkige boosdoener. Het plakt, het bijt en in combinatie met vocht gaat het aan de haal met metaal. Remdelen, ophanging, wielkasten, alles krijgt een laagje mee. En dat laagje gaat niet vanzelf weg. Als je de auto niet regelmatig schoonmaakt, ontstaat er corrosie nog voordat je doorhebt dat er iets mis is.

Ook jouw auto heeft schade

Veel bestuurders rollen daarom sneller door de wasstraat in deze maanden, maar dat blijkt niet altijd de redder die je hoopt. Wasstraten pakken vooral het zichtbare vuil aan, niet de plekken waar het zout zich ophoopt. Wielkasten, velgen en de onderzijde blijven vaak half vies achter.

En de borstels? Zeker bij oudere installaties kunnen die in combinatie met zoutresten juist kleine krasjes veroorzaken. Precies de dingen die je in de winter níét wilt.

Zelf wassen werkt dan vaak beter. Met een goede voorwas spoel je zout en zand al los, nog voordat er iets de lak raakt. Je kunt gericht schoonmaken waar het ertoe doet, vooral rond de velgen en onder de auto. Maar pas op voor de hogedrukspuit, die kan het zout juist dieper in de kleinste spleetjes en ruimtes spuiten. Met milde middelen en schoon materiaal voorkom je dat je het bestaande probleem erger maakt.

Of lees het artikel van eerder deze dag, waarnaar hierboven gelinkt wordt. Daar lees je over vier onconventionele manieren om die troep van je auto te krijgen.

Maar goed. De harde realiteit: veel winterse autoschade ontstaat doordat vuil blijft zitten, niet doordat wij allemaal te hard rijden op een gladde weg of onze ruiten ijsvrij maken met kokend water.

Dus ja, hoe schoon je auto er ook uitziet… de kans dat er zout zit waar je het niet ziet is groot. En dat blijft nooit zonder gevolgen.

Doe er je voordeel mee!