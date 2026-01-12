Lelijkste Porsche ooit heeft een lachwekkend prijskaartje

Waarschuwing: dit artikel bevat schokkende beelden.

De eerste generatie Boxster is in de basis al niet de fraaiste auto die Porsche ooit gemaakt heeft, met zijn spiegeleikoplampen en vrouwelijke uitstraling. Maar het kan nog véél lelijker. Dat bewijst de auto die we op eBay hebben gevonden.

Een of andere Amerikaan heeft heel veel moeite gedaan om een Porsche Boxster compleet te vernachelen. We weten niet of dit als grap bedoeld is, maar we mogen hopen van wel. Op eBay wordt de auto in ieder geval aangeboden als ‘custom showcar’.

Kermisattractie

Het begint al bij de kleurstelling: rood met geel. In de VS is dit misschien een geaccepteerde kleurencombinatie (Dodge leverde ooit een rode Viper met gele velgen), maar onze Europese ogen doen in ieder geval pijn. En het ergste is nog wel het mozaïekpatroon wat we op diverse plekken terugzien. Oh, en dan vergeten we nog bijna de spoiler en de vleugeldeuren.

Het interieur is niet veel beter. Dit is ‘verfraaid’ met gele elementen, carbon en alcantara. Verder zijn er Braum-stoelen gemonteerd met gele vijfpuntsgordels. Alsof je met deze kermisattractie het circuit op gaat.

Neppe Spyder

Dan is er nog iets bijzonders aan de hand: deze Boxster ziet eruit als een Spyder, maar die was er helemaal niet van de eerste generatie. Ook dat is dus achteraf gedaan. Met een stoffen ’tentdakje’ en twee bulten achterop heeft de auto een Spyder-look gekregen. Dat maakt ‘m ook niet fraaier. Motorisch is het overigens een Boxster S, met de 3,2 liter.

Mocht je deze auto willen kopen (om hem te vernietigen uiteraard), dan kan dat via eBay. De vraagprijs is – hou je vast – 99.000 dollar. De verkoper heeft toch wel humor…