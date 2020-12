Stand na GP Abu Dhabi 2020 en zes dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

Voor de laatste keer dit jaar hebben we de stand na de GP van Abu Dhabi 2020 en enkele dingen die ons opvielen.

Het zit er weer op! De laatste race is nu ook ten einde gekomen. Daarmee is een bijzonder seizoen afgelopen. Jammer, want het was een van de leukere momenten om Formule 1 te kijken. Het aantal saaie races bleef tot een minimum beperkt en de circuits waren geweldig.

Maar voordat @jaapiyo gaat terugblikken op het seizoen, hebben wij alvast de stand na de GP van Abu Dhabi 2020 en enkele dingen die ons opvielen aan de race.

Wat lief van Mercedes dat Verstappen mocht schitteren

Niets ten nadele van de prestaties van Max Verstappen. Sterker nog, in principe alleen maar complimenten. Gaan we zo verder op in. Nee, het gaat ons om Mercedes. De motor zou niet helemaal goed zijn, dus hebben ze deze even geknepen om de race uit te kunnen rijden. Per seizoen mag een auto drie motoren gebruiken en in de meeste gevallen zijn de motoren al behoorlijk oud.

Anderzijds: Mercedes had de titels halverwege het seizoen al binnen, dus waarom juist niet die motoren opschroeven? Het leek in elk geval spannender dan dat het was. De Mercedessen hebben al een tijdje geen upgrades meer gehad. Voor volgend jaar hoef je je ook echt geen illusies te maken. De regels veranderen nauwelijks, dus de status quo ook niet. Mercedes start met een voorsprong en zal er ook mee eindigen.

Wat. Een. Saaie. Race.

Niet alle races zijn spannend of vermakelijk. Eerlijk is eerlijk, dat is met veel sportwedstrijden het geval. Voor de liefhebber was Spanje – Nederland in 2010 ook niet om aan te gluren. Een nachtrace in de woestijn werkt nu eenmaal niet zo goed als een gure zondagmiddag in de Ardennen. Maar de saaie race was vooral een reminder dat we dit seizoen verwend zijn met een enorm aantal leuke races.

Hamilton moet minder klagen

Kritiek hebben op Lewis Hamilton mag eigenlijk niet. We gaan het toch doen. De Brit heeft van Vettel het boek ‘drammen als een dreumes’ gestolen en de babyfoon aangezet. Al seizoenen lang gaat alles mis. Banden, de strategie, teamgenoten, trillingen. Telkens is er iets aan de hand. In 99 van de 100 keer is er niets aan de hand, maar kan hij laten lijken dat het wat voorstelde. Dat is niet het geval. Een uitstekende coureur in een ontiegelijk dominante auto mag gewoon domineren en hoeft daar geen moment bescheiden om te doen. Het is ook een sneer naar de intelligentie van de fans. Dus halverwege zeggen: “no way these tires will last to the end” kan gewoon niet als je toch WEER de finish haalt op die banden.

Verstappen uiterst degelijk

Nee, Hamilton kan voortaan beter een voorbeeld nemen aan Max Verstappen. “alles gaat lekker, ik ga gewoon zo door!”. Als je soeverein leidt, hoef je daar niet bescheiden om te doen. Na een teleurstellende race vorige week kon Verstappen eindelijk weer laten zien waartoe hij in staat is. Als de kans zich voordoet, staat hij gewoon vooraan. Ondanks diverse uitvalbeurten dit jaar zat Verstappen er goed bij. Gezien het enorme verschil met zijn teamgenoot zal het ook deels echt aan Max hebben gelegen.

Red Bull vindt Albon wel goed

Alexander Albon heeft dit jaar in principe een wanprestatie geleverd. Voor het eerst heeft de Brit eigenlijk een beetje naar behoren gepresteerd, alhoewel P5 achter een McLaren ook niet mag in een Red Bull. Met name Christian Horner was zeer te spreken over de Brit. Heel erg jammer, want halverwege de race stond Albon alweer 20 seconden achter Verstappen. Maar voor Red Bull lijkt het wel prima te zijn. Alles lijkt erop te wijzen dat hij gewoon mag blijven. Ze hebben geen zin in een eigenwijze Mexicaan of sympathieke Duitser.

Kleurloze race roze Mercedes Perez

Je bent zo goed als je laatste race. Terwijl Albon een matig succesvolle race rijdt, was Perez al heel snel uit beeld. Heel erg zuur voor de Mexicaan én voor het team. Op deze manier was de race van Pérez uiterst kleurloos.

Rijderskampioenschap

Hamilton bovenaan, dat was spannend zeg! Knap dat ie alsnog wist te winnen. Verstappen weet uiteindelijk niet Bottas te achterhalen. Leclerc valt een paar plaatsen achteruit en werd voorbijgestreefd door Albon en Sainz. Gasly haalde Stroll niet alleen in op de baan, maar ook in de eindstand. Stroll kukelt nu buiten de top 10.

De stand na de GP Abu Dhabi 2020 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 347 2 Bottas Mercedes 223 3 Verstappen Red Bull 214 4 Pérez Racing Point 125 5 Ricciardo Renault 119 6 Sainz McLaren 105 7 Albon Red Bull 105 8 Leclerc Ferrari 98 9 Norris McLaren 97 10 Gasly AlphaTauri 75 11 Stroll Racing Point 75 12 Ocon Renault 62 13 Vettel Ferrari 33 14 Kvyat AlphaTauri 32 15 Hülkenberg Racing Point 10 16 Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 Russell Mercedes 3 19 Grosjean Haas 2 20 Magnussen Haas 1 21 Latifi Williams 0 22 Fittipaldi Haas 0 23 Aitken Williams 0

Constructeurskampioenschap

De eerste twee plaatsen waren al gereserveerd voor de eindstand. Echter, voor plaats drie was er nog veel mogelijk. McLaren, Racing Point én Renault waren in een heuse strijd verwikkeld. McLaren leek de grip iets te verliezen de laatste paar races, maar Renault zat er niet lekker in en zonder Pérez heeft Racing Point aanzienlijk minder daadkracht. Sterker nog, Stroll werd nog door Ocon gepiepeld op het laatst. Williams heeft voor het eerst in zijn bestaan 0 punten gehaald in het kampioenschap.

De stand na de GP Abu Dhabi 2020 in het constructeurskampioenschap is als volgt

Positie Team Punten 1 Mercedes 573 2 Red Bull 319 3 McLaren 202 4 Racing Point 195 5 Renault 191 6 Ferrari 131 7 AlphaTauri 107 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Bij twee teams spande het er nog om wie de beste was in kwalificeren. Bij McLaren was het Norris die de overhand had op Sainz en Giovinazzi die het nipt wint van Räikkönen. Verstappen is de enige coureur die zijn teamgenoot elke race de baas was.

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2020 in het kwalificatieduel is als volgt

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (11) Bottas (5) Mercedes Bottas (1) Russell (0) Red Bull Verstappen (17) Albon (0) McLaren Norris (9) Sainz (8) Renault Ricciardo (15) Ocon (2) AlphaTauri Gasly (13) Kvyat (4) Racing Point Pérez (9) Stroll (3) Racing Point Hülkenberg (1) Stroll (1) Racing Point Pérez (1) Hülkenberg (0) Alfa Romeo Giovinazzi (9) Räikkönen (8) Haas Magnussen (8) Grosjean (7) Haas Magnussen (2) Fittipaldi (0) Williams Russell (15) Latifi (0) Williams Latifi (1) Aitken (0)

Snelste ronde

Voor lange tijd leek het erop dat Verstappen de jongste coureur ging worden die pole position, winst én de snelste ronde ging pakken. In de laatste ronde was het echter zijn oud-teamgenoot die het laatste puntje pakte. Het is de Australiër gegund.

De onderlinge stand na de GP Abu Shabi 2020 qua snelste raceronde is als volgt

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 6 Verstappen Red Bull 3 Bottas Mercedes 2 Norris McLaren 2 Ricciardo Renault 2 Sainz McLaren 1 Russell McLaren 1

Driver of the Day

Uiteraard kon het er maar eentje zijn. De Nederlander Max Verstappen werd door het internationale SMS-publiek verkozen tot beste coureur van Abu Dhabi. Volkomen terecht, het Nederlandse en Oostenrijkse volkslied zijn een welkome aanvulling op het eeuwig Brits-Duitse volkslied.

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2020 qua Driver of the Day is als volgt

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 3 Gasly AlphaTauri 2 Pérez Racing Point 2 Vettel Ferrari 2 Grosjean Haas 1 Hamilton Mercedes 1 Hülkenberg Racing Point 1 Albon Red Bull 1 Ricciardo Renault 1 Russell Mercedes 1

Heeft de AB-redactie de GP van Abu Dhabi 2020 goed voorspeld?

het is een beetje een hit-and-miss met de redactie. Ondanks dat ze alledrie de drie juiste namen noemen, was de volgorde verkeerd. Verstappen was het juist die won. Bottas op twee was een eenvoudige gok voor Jaap en Wouter, maar niet dat Hamilton daarachter zou zitten.

Stand na GP Abu Dhabi 2020 in het redactieklassement

Redacteur Punten Wouter 111 Michael 97 Jaap 85

Deze Formule 1-races zijn al verreden in 2020:

De eerstvolgende race is de GP van Australië in 2021.