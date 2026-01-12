Voor je het weet ga je failliet, als je de verkeerde verzekering hebt

Of bijna failliet, het kan in elk geval een heel vervelende en dure grap worden als je de verkeerde verzekering hebt.

Vanmorgen kon je hier al lezen dat het dievengilde afgelopen jaar alles behalve stil heeft gezeten. Er werden meer dan 7000 auto’s gejat en dat was een stuk meer dan vorig jaar. Vooral de Toyota RAV4 en de Kia Sportage staan nergens veilig, bleek uit die cijfers.

Maar ook onderdelen worden losgetrokken alsof het niets is en veel bestuurders merken pas bij het instappen dat ze slachtoffer zijn. En dat kan ver gaan, van een koplamp tot je volledige dashboard of allevier je mooie dure velgen inclusief ook heul prijzige banden. En dat kan een heel dure grap worden, als je verkeerd verzekerd bent.

Verkeerd ja, want veel mensen rijden nog altijd rond met alleen een WA-verzekering. Dat is helemaal prima zolang er niets gebeurt, maar bij diefstal ben je dan simpelweg de klos. Een WA-polis keert namelijk niets uit. Dan moet je de dader aansprakelijk stellen, en laten we eerlijk zijn: die zie je in de praktijk nooit meer terug. Daardoor blijft de schade volledig bij jou liggen.

Nog pijnlijker wordt het als je de auto op afbetaling hebt aangeschaft. Dan ben je de auto kwijt, maar blijft de maandelijkse lening vrolijk doorlopen. Dat kan snel tot flinke financiële problemen leiden, want je bent ook nog eens het onderpand kwijt die je na afloop nog kunt verkopen om de aanbetaling op je volgende auto te doen.

Wat moet je dan wel doen, volgens de verzekeraar die ons voor dit probleem waarschuwt? Nou, een Beperkt Casco- of Volledig Casco-verzekering nemen. Die biedt meestal wél dekking bij diefstal. Dat kost meer per maand, maar voorkomt dat je na een nachtelijke bezoekronde van dieven met lege handen achterblijft.

Zeker nu diefstallen toenemen en populaire modellen vaker worden geraakt, is het slim om nog eens te checken waarvoor je precies bent verzekerd. Je denkt misschien dat het jou niet overkomt, maar dieven kiezen geen slachtoffers. Ze kiezen auto’s. En dat kan heel goed die van jou zijn.

Je bent dus gewaarschuwd!