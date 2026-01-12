Deze gloednieuwe hybride kost minder dan 10.000 euro

En het is nog best een prima hybride ook…

Fiat kiest in Italië voor een opvallende start van 2026. Terwijl overal wordt geklaagd dat nieuwe auto’s steeds duurder worden, komt Fiat ineens met prijzen waarvan je bijna vergeet in welk jaar we leven. Het voelt een beetje alsof ze willen zeggen: zie je wel, het kán nog gewoon.

De grootste blikvanger is de Pandina Hybrid, die tijdelijk rond de 9.950 euro kostt. Dat is een bedrag dat je tegenwoordig eerder voor een tweedehandsje verwacht dan voor een gloednieuwe hybride. Daarboven komen de 500 Hybrid met ongeveer 15.950 euro, de Grande Panda rond 14.950 euro en de 600 Hybrid richting 18.950 euro. Ook niet heel erg duur allemaal.

Deze nieuwe hybride kost minder dan 10.000 euro

Het zijn bedragen die meteen opvallen, zeker in een tijd waarin compacte auto’s normaal bijna net zo duur zijn als een groot model. Dat vanwege alle veiligheidssystemen die er van Europa in moeten zitten natuurlijk.

De aanbiedingen gelden helaas alleen in Italië (hoi @michel) en lopen tot eind januari. Fiat heeft er geen groot verhaal bij, maar het past wel bij de rol die ze al tijden willen spelen: een merk dat compacte auto’s bereikbaar wil houden, ook nu dat niet vanzelfsprekend meer is. En met die Pandina doen ze dat dus als geen ander.

Of het een eenmalige uitschieter is of een voorproefje van meer lekkere aanbiedingen dit jaar, dat moeten we nog zien. Maar één ding is duidelijk: voor Italiaanse autokopers is januari ineens een stuk interessanter geworden.

We zijn trouwens benieuwd hoe onze Nederlandse overheid zo’n sympathieke actie om zeep zou helpen. Waarschijnlijk met een enorme hoeveelheid veel te hoge belastingen. waardoor die Pandina hier alsnog 45.000 euro ofzo kost.

Maar dat terzijde.