Echt waar: Chinees automerk kopieert Chinese auto…

Darmee is de cirkel rond. Of Chinese merken zijn nu gewoon beter dan de Japanse, Europese en Amerikaanse automerken.

Het afgelopen jaar was qua autoverkopen dramatisch. Met 320.000 exemplaren zaten we bijna op de helft van 1999. Dat is echt een enorm laag aantal, zelfs de pessimisten zagen het niet zo zonder in. De reden die gegeven wordt: een tekort aan halfgeleiders.

Nu speelt dat zeker mee. Maar er zijn nog twee redenen. Ten eerste, auto’s worden duurder (ook door belastingen, bijvoorbeeld) en fabrikanten stoppen met het instapmodel. Daar is simpelweg te weinig geld aan te verdienen. Dus naast dat de prijzen hoger worden, moet je ook een klasse hoger gaan shoppen. Ergo, in plaats van een A-segmenter moet je meteen overstappen naar een B-segmenter.

Fengguang Mini EV

Maar het ziet er naar uit de de Chinese automerken inzien dat er behoefte is aan een kleine elektrische auto. De Wuling HongGuang Mini EV lieten we een tijdje geleden zien. Dat is een immens populaire EV. En dat succes resulteert in kopiëen, want Dongfeng (een andere Chinese autofabrikant) dacht: dat kunnen wij ook! Daarom is hier de Dongfeng Fengguang Mini EV.

Nu hoor ik u denken: het komt toch wel vaker voor dat kleine auto’s techniek met elkaar delen? Een Citroen C1 en Toyota Aygo zijn immers ook identiek. Maar in dit geval zijn het twee los van elkaar ontwikkelde en ontworpen auto’s. Ondanks de vele overeenkomsten delen ze geen onderdelen met elkaar.

Dongfeng en Wuling (van SAIC) zijn raszuivere concurrenten van elkaar. Chinese auto’s zijn nu dermate goed geworden dat die gekopieerd worden in plaats van de Europese… Wat ze bij Wuling van de imitatie vinden, weten we niet. We kunnen ons zo voorstellen dat ze dat bij de Wu-Ling Clan helemaal niets vinden.







Links de Dongfeng Fengguang Mini EV, rechts de Wuling HongGuang Mini EV

Afmetingen

Om een idee te krijgen van de auto, hebben we de afmetingen voor je. In totaal is het apparaat(je) 2,995 meter lang, 1,495 meter breed en 1,645 meter hoog. De wielbasis bedraagt 1,95 meter. De Dongfeng Fengguang Mini EV is voorzien van een 35 pk sterke elektromotor. Over accupakketten en actieradius is nog niets bekend, maar besef dat dit een stadsauto pur sang is. Dus echt voor de kleine afstanden in dichtbevolkte gebieden. Hiermee knal je niet elke dag van Assen naar Apeldoorn.

De Fengguang Mini EV is vooralsnog bedoeld voor enkel en alleen de Chinese markt. De vraagprijs is vo’n 4.000 euro. Qua concept is de Dacia Spring de auto die in NL leverbaar is de auto die het dichtste erbij staat qua concept. Met aanpassingen voor de EU-markt en diverse taksen kost ook die origineel voor China bedoelde kleine EV 17 mille. Dus dit zou wellicht voor zo’n 10-12 mille aangeboden kunnen worden.

Via: Car News China.