Zo dramatisch zijn de autoverkopen februari 2021 - Autoblog.nl

De cijfers van de autoverkopen februari 2021 zijn binnen. In vergelijking met vorig jaar deze maand, zijn ze niet florissant te noemen.

Het zit allemaal niet mee in autoland. Met name het coronavirus hakt er flink in de afgelopen maanden. Deze crisis heeft ervoor gezorgd dat de autoverkopen blijven dalen. Er zijn lichtpuntjes, maar de algehele lijn is neerwaarts.

Dit komt met name omdat we de autoverkopen van februari 2021 vergelijken met die van februari 2020. Dat was de laatste maand die nog niet was geraakt door de coronacrisis. Daarnaast mogen de dealers ook niet open voor verkoop, vanwege de lockdown-maatregelen ingevoerd door het kabinet.

De showrooms mogen pas in maart weer (op afspraak) open. Bij de Bovag doen ze wel een voorspelling voor de totaalverkopen voor 2021. De brancheorganisatie verwacht dat er 400.000 auto’s verkocht gaan worden. Echter, er wordt wel een slag om de arm gehouden vanwege de onvoorspelbaarheid van het coronavirus en de uitwassen ervan.

Autoverkopen februari 2021

Er werden in februari 2021 slechts 56.933 auto’s verkocht. Met verkocht wordt bedoeld: nieuw op kenteken gezet. Reeds op kenteken gezette auto’s die werden afgeleverd of occasions tellen niet mee. In vergelijking met vorig jaar deze maand is dat een daling van bijna 23 procent. Toen werden er namelijk 73.861 auto’s op kenteken gezet.

Kijken we naar de top 5 autoverkopen van februari 2021 qua merken, valt er een ding op: Kia staat op nummer 1. Echter, een heel grote verrassing is het niet, de Zuid-Koreanen doen het al langere tijd heel erg goed in Nederland. Vorige maand stonden ze op nummer 4.

Top 5 merken:

Kia Peugeot Volkswagen Toyota Ford

Kijken we naar de autoverkopen februari 2021 qua modellen, dan valt op dat de Ford Fiesta de nummer 1-positie heeft gepakt en de Kia Picanto nummer 2. Beide auto’s zijn niet verkrijgbaar met een elektromotor. Dus de niet-bijtellingsknallers worden na de jaarwisseling beter verkocht. Logisch, er is immers geen druk vanwege nieuwe regels die ingaan vanaf 2021.

Top 5 modellen: