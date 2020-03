Autoverkopen in China kelderen harder dan ooit

Staat Nederland eenzelfde lot te wachten?

Nu het coronavirus ook Nederland heeft aangedaan, is het niet langer een ver-van-mijn-bedshow. Desondanks moeten we ook China niet vergeten, waar het allemaal begon. Er is nu bekend wat voor impact het virus op de autoverkopen in China van afgelopen maand had en die cijfers zijn vrij dramatisch.

In februari werden maar liefst 79% minder auto’s verkocht in China dan vorig jaar in dezelfde maand. Dit is de grootste maandelijkse verkoopdaling ooit in China. Uiteindelijk wisten de Chinese autoverkopers nog zo’n 300.000 auto’s aan de man te brengen.

Vorige maand daalde de verkoop al met 21,6%. Voordat het Covid-19-virus de kop op stak had de Chinese automarkt het echter ook al moeilijk. Er is namelijk sprake van een dalende trend sinds juni 2018.

Nederland

Nu het coronavirus ook Nederland heeft bereikt is natuurlijk een logische vervolgvraag: wat gaat dit beteken voor de autoverkopen in ons land? Het feit dat evenementen met meer dan 100 personen afgeraden worden, betekent bijvoorbeeld al dat bepaalde dealerintroducties afgelast moeten worden. Iedereen die enige griepachtige verschijnselen toont moet bovendien sociale contacten mijden. Hoewel we niet moeten rekenen op zo’n dramatische daling van als in China, zal dit alles toch niet bevorderlijk zijn voor de Nederlandse autoverkopen.

Over een maand is het ook alweer Pasen en dat is vanouds een moment waarop er veel verkocht wordt. Tegen die tijd zal het coronavirus waarschijnlijk nog niet uitgewoed zijn. Voor de autodealers zou het dus wel eens een karige Pasen kunnen worden.

Foto: Chinese Golf 6 R door @pinut187